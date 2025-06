Formální dokončení transferu v pondělí po obědě posvětilo i vedení fotbalového klubu na své valné hromadě. Olomoucký celek tedy skutečně mění majitele. Noví vlastníci k fanouškům promluví 17. července, pár dnů před startem nového ročníku Chance Ligy. Sigma tak završuje více než rok a půl dlouhou ságu.

Tehdy se totiž jako první o prodej klubu přihlásila americká společnost Blue Crow Sports Group, jež vlastnila i druholigový Vyškov a před pár dny oficiálně koupila francouzský tým Le Havre.

Předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš horlivě za vstup Američanů do klubu lobboval, nicméně u ostatních členů výboru se nesetkal s pochopením. Zejména narazil na člena dozorčí rady Sigmy Jaroslava Luňáka, který naopak bojoval za to, aby olomoucký celek vlastnil český majitel.

To se nakonec podaří. Prodej už finalizuje společnost, která se do „souboje“ o odkup klubu veřejně přihlásila až jako poslední. Sigma Sport spadá pod společnost SPL Holding, mateřskou společnost koncernu Sigma, který klub dlouhodobě podporuje.

Teď jej bude i vlastnit. Fanoušky Sigmy může těšit fakt, že za společností stojí olomoučtí patrioti. Předsedou správní rady SPL Holding je Milan Šimonovský, člen dozorčí rady Sigmy. Klub chce koupit společně s Olomoučanem Pavlem Hubáčkem, majitelem investiční skupiny Creditas a Banky Creditas. Hubáček je podle magazínu Forbes 20. nejbohatší Čech. Jeho majetek dle Forbesu loni přesahoval hodnotu 22 miliard korun.

Podle informací iDNES.cz se na sponzoringu klubu bude dále podílet i další vlivný olomoucký podnikatel Richard Morávek, vlastník developerského koncernu Redstone. Morávek by měl nyní objem dotovaných peněz ještě navýšit.

To se samozřejmě odrazí i ve sportovním fungování klubu. Sportovní úsek Sigmy už teď ví, že si může na přestupovém trhu počínat ofenzivněji. „Už teď víme, že si v rámci posilování můžeme víc troufnout. Víme, na čem jsme, a věřím, že se budeme pomalu ale jistě posouvat,“ komentoval vývoj v klubu trenér Sigmy Tomáš Janotka.

„My jsme ovšem na přestupovém trhu fungovali bez ohledu na to, jestli přijde nový majitel, nebo ne. Víme, kde potřebujeme posílit, kde někdo odešel, jiný musí přijít. Musíme tým doplnit kvalitou, nikoliv jen kvantitou. Nespali jsme, byť teď se nám samozřejmě otevírají lehce lepší možnosti,“ neskrýval Janotka.

Olomoučtí lidé za olomouckým klubem

Příchod moravského majitele těší i politické představitele. „Je dobře, že Sigma nakonec skončila v českých rukou. A že jsou to ruce moravské tím lépe,“ nechal se slyšet hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).

Pozitivně vnímá změnu majitele i velká persona olomouckého fotbalu David Rozehnal, bývalý hráč Sigmy a také člen výborů spolku SK Olomouc Sigma MŽ. „Jsem rád, že se to vydalo tímto směrem. Od nových majitelů si slibuji prosperitu klubu a rozvoj celého olomouckého fotbalu,“ řekl Rozehnal.

„Nic proti ostatním zájemcům, ale když se objevila nabídka Sigmy Group, srdcem jsem tíhl k ní. Jsem patriot, za společností stojí olomoucká firma a olomoučtí lidé. Sigma Group pravidelně podporuje fotbal v Olomouci a celkově sport na Olomoucku a já věřím, že zúročí své zkušenosti ze svých ostatních byznysových projektů i ve vedení klubu,“ pověděl Rozehnal.

Podle předsedy spolku Jakuba Beneše se celková výše transakce za prodej klubu vyšplhá do stovek milionů korun, a to včetně dalších finančních závazků.

„Sigmu považuji za rodinný klub. Klub, který má na to hrát vysoko, což kluci letos dokázali výhrou v MOL Cupu. Proto je mi příjemnější, když budou klub vlastnit lidé z regionu,“ přidal Rozehnal.

Škatulata, hýbejte se

S příchodem nového majitele lze čekat, že se klub razantně personálně obmění. Trnem v oku fanoušků je i nadále kontroverzní sportovní manažer Ladislav Minář. I kvůli jeho setrvávání v klubu fanouškovský kotel Sigmy bojkotuje domácí zápasy. Loni bylo vedení klubu terčem vandalismu, když před Andrův stadion někdo vyskládal uříznuté prasečí hlavy, neboť část fanoušků označuje vedení klubu jako „bandu prasat.“

V interních vyjednávacích procesech Ladislav Minář a také například další člen výboru spolku Adam Košař či člen dozorčí rady klubu Jaroslav Luňák prosazovali nabídku třetího zájemce – investiční skupiny Kaprain. Většina spolku se ale nakonec rozhodla pro Sigma Group. Personální otázku tak bude nejspíš muset řešit i generální manažer Jiří Ficner a člen dozorčí rady Jaromír Gajda.

„Já jsem rád za kohokoliv, kdo by pro nás mohl zařídit lepší budoucnost. Za někoho, kdo by mohl Sigmu posunout na další úroveň, což věřím, že se stane,“ pravil trenér klubu Janotka.

„Věřte tomu, že jednání na výboru byla dlouhá a fakt tvrdá. Co se mě osobně týče, já vždy říkal, že nejde o mě, ale o klub, takže já se své pozice klidně vzdám,“ vzkázal Rozehnal. „Samozřejmě, pokud bude od Sigmy zájem, rád v klubu zůstanu. Nemám trenérskou licenci, nejsem ani manažer, ale chci se učit. Po těch třech letech ve funkci můžu, myslím si, dál předávat nějaké zkušenosti a svůj nadhled, dodal bývalý špičkový obránce.

Ve funkci nejspíše skončí také nejvýše postavený muž klubové hierarchie – předseda klubového představenstva Petr Konečný. „V nejbližších dnech jsme připraveni předat Sigmu novému majiteli,“ kývl Konečný.

„Prodej považujeme za historický milník, poprvé se Sigma dostává jen do soukromých rukou, snad to přinese stabilitu, novou energii, vizi. Ostatně prostředky musí být silnější, než jsme kdy mohli být my. Chtěl bych poděkovat všem za ta desetiletí, že jsme mohli dovést klub do dnešního stavu a předat jej v takové kondici dále,“ uvedl Konečný.

Byť spolek SK Olomouc Sigma MŽ prodal prvoligový tým, u klubu dál setrvá v zásadní roli. Bude dál vlastnit a mít na starost celou mládež, od přípravek až po devatenáctku. Spolek zároveň zůstává jednak nájemcem Androva Stadionu, který podnajímá klubu a jednak vlastníkem tréninkového centra v Řepčíně.

I tak v Olomouci začíná nová éra.