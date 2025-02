NEJ Z LIGY: Kiksy sudích, nefungující VAR i Chorého spor. Fotbalové jaro začalo

Část 1/5

Přehmat kola: A není jedna červená málo?

Tak zběsilý úvod zápasu se často nevidí. Nejdřív gól po třiadvaceti vteřinách, pak během chviličky dva ošklivé fauly a jen jedna červená karta.

Chyba! Sudí Jan Machálek měl v utkání Liberec - Ostrava vyloučit oba domácí hříšníky, přitom nejdřív ani nepískal. Až když se po druhém střetu hostující Rigo v bolestech svíjel na zemi, věci se daly do pohybu.

Ale ne úplně tak, jak by se slušelo. Machálka sice kolegové od videa zavolali k monitoru, ale tam si prohlédl jen první zákrok, který vypadal přece jen o něco snesitelněji: domácí kapitán Mikula po necelých dvou minutách došlápl u lajny na holeň Kohútovi. Sudí v tu chvíli nic nezpozoroval, nechal pokračovat ve hře, načež špílmachr Hlavatý drsně dupl na kotník Rigovi. Druhý prohřešek se zjevně u videa neřešil a Machálek měl před obrazovkou jasno už po chviličce: červená pro Mikulu!

Jenže podle pravidel měl vylučovat dvakrát.

Proč zrovna Hlavatého kolíky na Rigově noze prošly, toť velká záhada. Ven měli jít s Mikulou oba, jakkoli kuriózně by tohle rozuzlení vypadalo. Místo toho se čeká, co na to komise rozhodčích.