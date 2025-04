V sobotu startuje nadstavbová část Chance Ligy, v níž fanoušky v závěrečných pěti kolech sezony táhne především boj o druhou příčku. Všechno ostatní jsou pouhé drobnosti, které stojí jen za letmé zaznamenání.

Slavii titul a účast v základní části Champions League už nikdo nevezme. Definitivu může mít v sobotu před jedenadvacátou hodinou, pokud vyhraje v Olomouci. Do pohárové Evropy se slávisté zapojí až v polovině září a celé léto mají klid jen na domácí ligu, což je obrovská výhoda.

Právě Sigma do bojů o evropské poháry překvapivě promluvila úterním vítězstvím v semifinále Mol Cupu v Ostravě. Co se tím změnilo pro Plzeň, Ostravu, Spartu a Jablonec, tedy týmy od druhé do páté příčky?

Předpokládejme, že Slavia je mistr, Olomouc obsadí šestou příčku a Jablonec pátou. Za čím tedy v nadstavbě půjdou Plzeň, Ostrava a Sparta?

Pro ně je důležité, jak pohárové finále 14. května v Olomouci dopadne.

1. případ - pohár vyhraje Olomouc

Mužstvo na pátém místě, což s největší pravděpodobností bude Jablonec, zůstane bez evropských pohárů.

Na koho mohou kluby narazit v předkolech Případný okruh soupeřů v pohárových kvalifikacích 2. tým ligy, 2. předkolo Ligy mistrů

Nasazené (Plzeň, Sparta): Panathinaikos, Servette Ženeva, Brann Bergen

Nenasazené (Plzeň, Sparta, Ostrava): Rangers, Salcburk, PAOK Soluň (Panathinaikos) 2. tým ligy, 3. předkolo Ligy mistrů (jistota Evropské ligy)

Nenasazené (Plzeň, Sparta): Bruggy, Rangers, Feyenoord, Lille, vítěz poháru, 4. předkolo Evropské ligy (jistota Konferenční ligy)

Nasazená (Sparta): Ljublaň, Beer Ševa, Malmö, Banja Luka, Rijeka, Žalgiris, RFS Riga, Trabzonspor

Nenasazená (Olomouc): Porto, Šachtar, Maccabi Tel Aviv, Legia Varšava, Partizan Bělehrad, Šerif Tiraspol, Kluž 3. nebo 4. tým ligy, 2. předkolo Evropské ligy

Nasazené (Plzeň, Sparta): Omonia Nikósie, Besiktas, Utrecht, CSKA Sofie, Hajduk Split, Lucern, Hibernian

Nenasazené (Ostrava): Porto, Šachtar, Maccabi Tel Aviv, Legia Varšava, Partizan Bělehrad, Šerif Tiraspol, Kluž 4. nebo 5. tým ligy, 2. předkolo Konferenční ligy

Nasazené (Plzeň, Ostrava, Sparta, Jablonec): U. Craiova, Beitar Jeruzalém, FK Sarajevo, HB Tórshavn, Aris Limassol, St. Patrick, Hammarby, AIK Stockholm, Niš, Žilina

Olomouc jako vítěz domácího poháru půjde do závěrečného předkola Evropské ligy a v případě porážky se přesune do základní fáze Konferenční ligy.

Triumf v Mol Cupu je výhodný i z pohledu letního programu, tým čeká jen jedno předkolo v druhé polovině srpna. Ostatní kluby se do kvalifikace zapojí už o měsíc dřív.

Druhý tým tabulky zabojuje v letní kvalifikaci o Ligu mistrů, do níž nejspíš vstoupí ve 2. předkole. Když to bude Plzeň či Sparta, za jistých a momentálně složitých okolností se mohou vyšvihnout přímo do 3. předkola, což je v případě porážky jistota základní části Evropské ligy.

Třetí tým tabulky půjde do 2. předkola Evropské ligy, takže k účasti v základní části musí opět překonat tři soupeře. K tomu, aby si zajistil pohárový podzim aspoň v soutěži číslo tři, což je Konferenční liga, potřebuje dva úspěšné dvojzápasy.

Čtvrtý tým Chance Ligy bude bojovat o postup do Konferenční ligy od druhého předkola. Aby hrál v Evropě celý podzim, musí zdolat tři protivníky.

2. případ - pohár vyhraje Sparta

Pátá příčka bude pohárová a radost bude mít Jablonec, který má před nadstavbou osmibodový náskok na Olomouc a zároveň na čtvrtou Spartu ztrácí jedenáct bodů.

Pro druhý tým tabulky platí to samé jako v případě, že ve finále Mol Cupu zvítězí Olomouc – 2. předkolo Ligy mistrů.

Další scénáře už záleží na tom, na jaké příčce se umístí Sparta coby vítěz poháru.

Sparta bude druhá

Bude hrát o Ligu mistrů. Tento případ je pro ni tak trochu zvláštní tím, že nebude mít jistotu evropských pohárů na podzim, musí si ji uhrát aspoň jedním vítězstvím.

Její pozici vítěze poháru převezme třetí tým ligové tabulky, což v tomto případě bude Plzeň nebo Ostrava, a půjde do závěrečného předkola Evropské ligy. V případě neúspěchu se přesune do základní fáze Konferenční ligy. Pikantní je, že obsadí horší pozici v lize než Sparta, nezískají trofej a na rozdíl od ní budou mít jistotu pohárového podzimu.

Čtvrtý v pořadí v tu chvíli přebírá pozici bronzového týmu a čeká ho 2. předkolo Evropské ligy.

Sparta bude třetí

Pro vicemistra se opět nic nemění, čeká ho vzrušující souboj o postup do Champions League. Třetí Sparta jako vítěz poháru půjde do závěrečného předkola Evropské ligy s jistotou nejhůř základní fáze Konferenční ligy.

Čtvrtý v pořadí v tu chvíli přebírá pozici bronzového týmu a čeká ho 2. předkolo Evropské ligy.

Sparta bude čtvrtá

Pro vicemistra se opět nic nemění, připraví se na kvalifikaci o Ligu mistrů.

Třetí tým čeká 2. předkolo Evropské ligy, takže k účasti v základní fázi pohárů potřebuje minimálně dva úspěšné dvojzápasy, což je najednou velký rozdíl.

Pátý tým přebírá pozici čtvrté Sparty a zahraje si o postup do Konferenční ligy. Do kvalifikace vstoupí v druhém předkole.