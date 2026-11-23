Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Je to jen teorie, ale určitě ne bláznivá. Ostatně i bývalý reprezentant a někdejší hráč sešívaných Vladimír Šmicer v podcastu SportBar na iDNES.cz prohlásil: „Sejk hraje dobře a určitě to varianta bude. Slavia potřebuje útočníka místo Chorého, protože jediný čistokrevný hroťák tam je akorát Chytil.“
Čtyřiadvacetiletý útočník Sigmy stihl letos za 14 zápasů šest branek a tři asistence. Neměl by problém s adaptací na českou ligu, typologicky by trenérovi Jindřichu Trpišovskému mohl sedět. „Může přijít kdokoliv, teď jsem ale v Olomouci. Chci, aby mi drželo zdraví, a abychom podávali lepší výkony,“ prohlásil před časem Sejk.
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Konkrétní nabídka ale na Andrův stadion nepřiletěla a je otázka, jestli se tak vůbec stane. „Pro mě to zatím moc téma není, s nikým jsem to ještě neřešil,“ řekl Trpišovský po sobotním vzájemném duelu Slavie a Sigmy, který skončil vítězstvím 2:0 pro Pražany.
Také v Olomouci se budou muset zamyslet nad pozicí útočníka. I kdyby Sejk zůstal, stabilní druhý hroťák chybí. Kapitán Jan Kliment má opakované výpadky kvůli zdraví, v současnosti ho trápí hamstringy. Na podzim naskočil jen do pěti zápasů, gól nedal žádný.
Zdraví trápí i další dva útočníky Olomouce – Hilmir Mikaelsson za Sigmu nastoupil do šesti zápasů, branku nedal. John Dembe odehrál od lednového příchodu za A-tým jen čtyři zápasy a na ligovou branku také čeká.
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Co takhle návrat 27letého slávistu Mojmíra Chytila, který by byl vhodným artiklem při potenciálním obchodu Sejka? „Samozřejmě, že si jako hráč dovedu představit návrat do Sigmy,“ řekl minulý týden 27letý Chytil pro Radiožurnál.
Sigma je teď zajímavá, ocenil Chytil
Na Hanou se vrátil v sobotu a gólem ze čtvrté minuty přispěl k výhře Slavie. „Důležitý gól, chytli jsme se hned na začátku. K Olomouci mám blízko, to asi všichni ví,“ pravil po utkání.
Vrátí se do Olomouce jako posila? „Zajímavá otázka... Ale teď mám smlouvu ve Slavii, takže tak,“ řekl neurčitě, zatímco ho olomoucký hlasatel pan Miroslav v útrobách Androva stadionu nabádal: „Řekni, že jo!“
Chytil ani přes konec Tomáše Chorého nemá ve Slavii stabilní pozici v základní jedenáctce. „Vždy čekám, jestli budu v sestavě, většinou se to dozvím dny před zápasem,“ pověděl. Za Sigmu poprvé nastoupil v devatenácti letech v roce 2018. Od té doby v české nejvyšší soutěži odehrál 221 zápasů, stihl 70 gólů a 16 asistencí.
V Olomouci odehrál rovnou stovku zápasů, střihl si i půlroční hostování v Pardubicích. Po návratu zažil povedenou sezonu 2022/23, dal 12 branek (v Sigmě celkem 20) a prodal se do Slavie.
V jejím dresu se proti Sigmě trefil potřetí.
„Hecoval jsem se trochu s Matějem Hadašem, Jáchymem Šípem a Honzou Králem. U kávy jsem poklábosili o životě a jak se jim líbí v Olomouci,“ prozradil. „Sigma je teď hodně zajímavá, je silná v rozehrávce a výstavbě, udělali nám zápas nepříjemný.“
„Pět hráčů Sigmy by mohlo hrát za Slavii“
Sigma působila nepříjemnosti i kvůli středopolařovi Péteru Baráthovi, který se po výpadku kvůli zranění opět dostává do herní pohody. Právě jeho chtěl Trpišovský do Slavie už v létě.
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„Sigma má svoji sezonu, nechci do toho zabrušovat, sám to nemám rád. Ale Péter se mi líbí. Ví se, že jsme ho v létě chtěli, ze Sigmy jsem ale mohli získat jen jednoho hráče a sáhli jsme po Danym Šturmovi. Baráth je pro mě obousměrný hráč, velmi silný, navíc má atributy vhodné pro český fotbal. Ne nadarmo byl v mladém věku kapitánem v Rakowě. Sigma se po jeho návratu na hřiště poslední zápasy zvedla,“ vypozoroval Trpišovský.
Je možné, že zkusí Barátha znovu zlanařit v zimě. „Teď o něj licitovat nebudu, musí být shoda napříč klubem, s nikým jsem se o tom nebavil. Ale pro mě je to diamant, skvělý hráč. Není moc vysokých fotbalistů, kteří umí předvádět takové výkony. Je pro mě extrémně zajímavý a výjimečný. Ale Sigma má obecně dobré individuality. Přivádí dobré hráče, zaujalo mě hned pět hráčů, kteří mají atributy a styl na to, že by někdy mohli hrát ve Slavii,“ zdůraznil trenér sešívaných.
Kromě Šturma a Chytila z Olomouce přímo do Slavie v minulosti přestoupili například také Zima, Mandous, Zmrzlý či Markovič, ten ale přestupoval ještě v mládeži, bez jediného startu za olomoucký A-tým.
Jenže Sigma s novým majitelem už nemusí hráče za každou cenu prodávat.
Ale copak jde dlouhodobě odolat vábení od mistra ligy a účastníka Ligy mistrů?