S novými parťáky se mi hraje dobře, tým má obrovskou sílu, říká slávista Chytil

Podobně jako zvládla Slavia úvodní kolo. Slovácku nasázela pět gólů a to v sestavě měla pět hráčů kolem dvaceti let i nové posily.
Prohrávali jste, nepřepadly vás v tu chvíli obavy, že byste zápas s mladou sestavou nezvládli? Byla nejmladší v prvních kolech od roku 1993, průměr kolem čtyřiadvaceti.
To jsem ani nevěděl. Já už patřím k těm starším... Věřil jsem, že tým má sílu. Když jsme viděl, jak jsme hráli s Lyonem, tak jsem věděl, že to dokážeme otočit. Ale samozřejmě vás inkasovaný gól trochu nahlodá. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a pak hned dali další gól. Ale druhý poločas z naší strany dobrý nebyl nebyl.
Proč?
I kvůli horkému počasí, nepomohlo tomu. Hra byla pomalá, ale i tak jsme mohli dát víc gólů. Nakonec jsme spokojení.
Vy jste dal dva, druhý z penalty, první po dlouhém autu.
Při dlouhém autu jsme číhal, jestli míč odněkud nevypadne. Dostalo se to ke mně, zkusil jsme to z otočky a zapadlo to k tyči. Jako útočník se chcete na začátku sezony gólem chytit.
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V útoku jste měl nové parťáky Šturma a Ouandou. Jaká je to pro vás změna?
S Ouandou jsem hrál poprvé. Musíme si na sebe zvyknout, každopádně kvalitu mají. Hraje se mi s nimi dobře. Náš kádr má obrovskou sílu i po vystřídání. Když to nepůjde základu, můžou zápas zlomit kluci z lavičky. Máme pětadvacet vyrovnaných hráčů.
Také spoustu mladých. Jak to teď vypadá v kabině?
Mladí kluci jsou super. Všichni, kteří přišli. Vědí, že hrají za Slavii. Že je to v Česku nejvíc. Že jsou v největším klubu. Vidím, jak se každým zápasem zlepšují.
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Museli jste hrát třetí zápas bez diváků, ale poprvé do hlediště mohly děti. Bylo jich víc než tisíc. Jaká byla atmosféra?
Byli jsme rádi za každé dítě. Když jsme hráli bez diváků ke konci sezony, nebylo to ono. Viděli jsme na dětech tu radost. Když nás viděli, jak hrajeme, snad je to pro ně i motivace, aby se věnovali sportu a fotbalu.