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Chance Liga 2026/2027

S novými parťáky se mi hraje dobře, tým má obrovskou sílu, říká slávista Chytil

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  8:30
Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku.

Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu.
Nový trenér Slovácka Jan Jelínek poprvé v akci.
Děkovačka slávistů před uzavřeným Edenem.
Defenziva Slavie čelí standardce Slovácka.
21 fotografií
Dva góly dal, na noze měl i třetí. „Třeba jsme si ho schoval na příští týden do Ostravy. Já jsem rád aspoň za ty dva,“ pronesl Mojmír Chytil. Z reprezentantů, kteří byli na mistrovství světa, se v úvodním kole nového ročníku fotbalové ligy předvedl suverénně nejlíp.

Podobně jako zvládla Slavia úvodní kolo. Slovácku nasázela pět gólů a to v sestavě měla pět hráčů kolem dvaceti let i nové posily.

Prohrávali jste, nepřepadly vás v tu chvíli obavy, že byste zápas s mladou sestavou nezvládli? Byla nejmladší v prvních kolech od roku 1993, průměr kolem čtyřiadvaceti.
To jsem ani nevěděl. Já už patřím k těm starším... Věřil jsem, že tým má sílu. Když jsme viděl, jak jsme hráli s Lyonem, tak jsem věděl, že to dokážeme otočit. Ale samozřejmě vás inkasovaný gól trochu nahlodá. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a pak hned dali další gól. Ale druhý poločas z naší strany dobrý nebyl nebyl.

Proč?
I kvůli horkému počasí, nepomohlo tomu. Hra byla pomalá, ale i tak jsme mohli dát víc gólů. Nakonec jsme spokojení.

Vy jste dal dva, druhý z penalty, první po dlouhém autu.
Při dlouhém autu jsme číhal, jestli míč odněkud nevypadne. Dostalo se to ke mně, zkusil jsme to z otočky a zapadlo to k tyči. Jako útočník se chcete na začátku sezony gólem chytit.

Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

V útoku jste měl nové parťáky Šturma a Ouandou. Jaká je to pro vás změna?
S Ouandou jsem hrál poprvé. Musíme si na sebe zvyknout, každopádně kvalitu mají. Hraje se mi s nimi dobře. Náš kádr má obrovskou sílu i po vystřídání. Když to nepůjde základu, můžou zápas zlomit kluci z lavičky. Máme pětadvacet vyrovnaných hráčů.

Také spoustu mladých. Jak to teď vypadá v kabině?
Mladí kluci jsou super. Všichni, kteří přišli. Vědí, že hrají za Slavii. Že je to v Česku nejvíc. Že jsou v největším klubu. Vidím, jak se každým zápasem zlepšují.

Chance Liga 2026/27

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Museli jste hrát třetí zápas bez diváků, ale poprvé do hlediště mohly děti. Bylo jich víc než tisíc. Jaká byla atmosféra?
Byli jsme rádi za každé dítě. Když jsme hráli bez diváků ke konci sezony, nebylo to ono. Viděli jsme na dětech tu radost. Když nás viděli, jak hrajeme, snad je to pro ně i motivace, aby se věnovali sportu a fotbalu.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
4. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
6. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
7. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
8. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
9. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
10. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
11. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
12. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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