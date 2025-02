Teatrální pád, zahozená šance, penalta i gól. Chytil „proti svým“ stihl všechno

Před týdnem proti Mladé Boleslavi nastoupil na hrotu s Tomášem Chorým. V Pardubicích při jeho absenci v sestavě už se bil se stopery především sám. „Bolelo to, ale tři body za to stojí,“ líčil.

Po osmi minutách se v pokutovém území přetahoval se stoperem Davidem Šimkem, drželi se navzájem. Po letmém kontaktu s jeho kopačkou se teatrálně a sesul k zemi, na které se svíjel.

Hlavní rozhodčí Dalibor Černý bez zaváhání nařídil pokutový kop, který však na doporučení videoasistenta a po zhlédnutí na monitoru odvolal. Slavia si tak musela vytvořit jinou šanci, aby skórovala. Chytil ji mohl uklidnit v závěru první půle, ale z dobré pozice hlavičkoval mimo.

Mojmír Chytil ze Slavie vyhrává hlavičkový souboj v utkání s Pardubicemi.

„V první půli byla šancí spousta, ale bohužel jsme je neproměnili. A hřiště bylo čím dál tím horší a těžší,“ poznamenal Chytil.

„Ale povedl se nám vstup do druhého poločasu, dali jsme dva slepené góly a pak už se to jen dohrávalo.“

První dal z penalty, kterou už VAR nerozporoval, Chytilův parťák z útoku Ivan Schranz. „Byl jsem určený jako první, proto jsem jsem si míč vzal. Nechci prozrazovat záměry, důležité je, že jsem se rozhodl správně,“ řekl Schranz.

Sudí Černý ji nařídil za ruku pardubického obránce Enyiazua Chukwuebuky. Pozdě šel do souboje s Chytilem, který těsně před ním prodloužil centr Douděry, a už nestačil reagovat.

Druhý gól dal pětadvacetiletý reprezentační útočník už sám po signálu ze standardní situace. „Všechno nacvičujeme a jsme moc rádi, že jsme standardku konečně využili. Předtím jsme měli několikrát smůlu, snad jsme to prolomili.“

Chytil za sobotního soupeře kdysi hrával. Nebylo to sice v Pardubicích, protože na podzim 2021 tým ke svým domácím zápasům nastupoval v Praze na Bohemians. Hostoval z Olomouce, kde by byl spíš náhradníkem. A půlroční angažmá pro něj mělo zásadní pozitivní vliv. Po návratu se stal důležitým hráčem Sigmy, dostal se do reprezentace a pak do Slavie.

„Žádné hecování před zápasem nebylo, ale těšil jsem se sem. Mám to tady rád, viděl jsem spoustu známých, kteří mi pomohli. Přeju jim, ať se Pardubicím daří,“ zdůraznil Chytil.