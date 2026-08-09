Já a útočník číslo jedna? Můžeme hrát i spolu, říká Chytil k návratu Chorého

Před dvěma týdny v úvodním utkání nové sezony pomohl k debaklu Slovácka (5:1). Ale v neděli proti Pardubicím (2:1) byli spoluhráči na něm už vyloženě závislí.
Baví vás, když Slavii nesete na svém hrbu?
Mě celkově baví a motivuje hrát za Slavii. Vyhrávat trofeje a podávat co nejlepší výkony. Každý chce pro tým udělat maximum.
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Cítíte se jako útočník číslo jedna? Příště už může po dlouhém trestu naskočit Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulé sezony.
Je asi jedno, kdo nastoupí. Kvalitu máme obrovskou. Neřekl bych, že jsem jednička, jsme vyrovnaní a na kohokoli trenér ukáže, ten kvalitu přinese. Je jen na nás, abychom tvrdě pracovali, aby nás trenér mohl vybrat. Myslím si, že můžeme hrát i spolu. Když to tak bylo, ještě jsme neprohráli. Tedy než jsem jednou dostal červenou.
To je historie, to bylo loni v březnu na Spartě. Nyní máte za sebou dva domácí zápasy, v nichž jste dal čtyři góly. Co se změnilo, že jste ve formě od začátku sezony, zatímco dříve jste se do ní dostával postupně?
No, já dával góly tak od sedmého kola. Nevím, čím to je. Hlavní je, že máme po třech zápasech devět bodů.
|
Slavia - Pardubice 2:1, mistr se na výhru nadřel, v závěru rozhodl dvougólový Chytil
Většina hráčů, kteří byli na mistrovství světa, je spíš v útlumu, ale vy ne.
V národním mužstvu jsme pořád trénovali, po návratu jsem dostal dva týdny volno a odpočinul si. Asi jsem do nové sezony správně nažhavený. Moc jsem se těšil, až to zase začne.
Kolem vás se spoluhráči v sestavě točí, vy zůstáváte. Jak to berete?
Může nastoupit kdokoli, protože máme systém, který všichni znají a je jedno, kdo v něm je. Dokážeme si vyhovět.
Proti Pardubicím se naposledy hrálo bez diváků, příště už bude Eden zase bouřit...
A přitom já ve všech čtyřech zápasech bez lidí dal gól... Ale vážně, všichni se moc těšíme, atmosféra zápasu chybí. To i vy sami musíte cítit. Děkujeme aspoň za ty děti, bez nich by to bylo úplně strašné.