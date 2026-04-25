Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil

Otočila by Slavia duel s Olomoucí, kdyby neměla Chytila? Akademická otázka.
Když v poločase prohrávala 0:1, Trpišovský k Chorému vypustil dalšího hrotového útočníka. A po hodině hry bylo srovnáno.
„Dostávali jsme se do varu, ve vápně jsme měli spoustu míčů, ale do brány ho dostal až Mojma. Těch situací jsme měli hodně, ale on si vybere správné místo a promění to. Pro nás to bylo hodně důležité,“ řekl Trpišovský.
Když Chytil v jarní části hrál od začátku, v Pardubicích, v Ostravě ani doma proti Liberci se neprosadil.
Jako náhradník naopak dal gól v Karviné, v derby se Spartou, ve Zlíně i s Olomoucí. Jen na Dukle se mu to nepovedlo.
„Hodně složitý zápas,“ oddechoval po duelu se Sigmou, když přišel mezi novináře. „Dva zápasy jsme nevyhráli, teď jsme dostali brzy gól. To se vám pak do hlav dostane. Když šla Olomouc do deseti, bylo jen na nás, jestli přesilovku dokážeme využít.“
Po velkém tlaku a závarech si na zadní tyči našel nepřesnou střelu Douděry, pohlídal si ofsajdové postavení a zblízka doklepl míč do sítě.
„Intuice. Viděl jsem, že David bude střílet, tak jsem tam šel a doufal, že to gólman třeba vyrazí nebo to nějak propadne. Měl jsem štěstí, že to šlo přesně tam, kam jsem běžel,“ líčil.
Trefu na 1:1 neslavil, v Olomouci vyrostl a právě ze Sigmy do Slavie před třemi lety přestoupil.
„Ten gól beru jako proti jakémukoli jinému soupeři. V Olomouci jsem byl od desíti, pořád jí fandím, mám Sigmu rád a přeju jí jen to nejlepší. Nikdy proti Sigmě slavit nebudu, nebylo by to správné vůči lidem, kteří mě tam vedli. Teď jsem pomohl týmu, ve kterém hraju,“ říkal.
Slavii pomohl k vítězství, které v závěru za pomoci teče protivníka Klimenta trefil Moses. A díky porážce Sparty na Bohemians má Slavia zpátky osmibodový náskok v čele.
„Po těch dvou nezdarech s Plzní a v Hradci je to teď mnohem veselejší. Náskok máme zpátky. Příště chceme vyhrát v Liberci, pak v derby ligu rozhodnout,“ zdůraznil Chytil.