Chance Liga 2025/2026

Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil

Autor:
  21:05
Když v jarní části fotbalové ligy naskočil na hřiště z lavičky, skóroval. Slávistovi Mojmíru Chytilovi role náhradníka prostě svědčí. „Je to hráč, který do utkání umí vstoupit. Zase byl tam, kde být měl,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský po sobotním nerváku s Olomoucí (2:1).
Slávistický útočník Mojmír Chytil zblízka překonává brankáře Jana Koutného z...

Slávistický útočník Mojmír Chytil zblízka překonává brankáře Jana Koutného z Olomouce. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávističtí fanoušci s dresem potrestaného kapitána Jana Bořila
Slávističtí fotbalisté Youssoupha Mbodji, David Moses a Samuel Isife slaví s...
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský slaví s fanoušky vítězství nad Olomoucí.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský slaví s fanoušky vítězství nad Olomoucí.
24 fotografií

Otočila by Slavia duel s Olomoucí, kdyby neměla Chytila? Akademická otázka.

Když v poločase prohrávala 0:1, Trpišovský k Chorému vypustil dalšího hrotového útočníka. A po hodině hry bylo srovnáno.

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

„Dostávali jsme se do varu, ve vápně jsme měli spoustu míčů, ale do brány ho dostal až Mojma. Těch situací jsme měli hodně, ale on si vybere správné místo a promění to. Pro nás to bylo hodně důležité,“ řekl Trpišovský.

Když Chytil v jarní části hrál od začátku, v Pardubicích, v Ostravě ani doma proti Liberci se neprosadil.

Jako náhradník naopak dal gól v Karviné, v derby se Spartou, ve Zlíně i s Olomoucí. Jen na Dukle se mu to nepovedlo.

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

„Hodně složitý zápas,“ oddechoval po duelu se Sigmou, když přišel mezi novináře. „Dva zápasy jsme nevyhráli, teď jsme dostali brzy gól. To se vám pak do hlav dostane. Když šla Olomouc do deseti, bylo jen na nás, jestli přesilovku dokážeme využít.“

Po velkém tlaku a závarech si na zadní tyči našel nepřesnou střelu Douděry, pohlídal si ofsajdové postavení a zblízka doklepl míč do sítě.

„Intuice. Viděl jsem, že David bude střílet, tak jsem tam šel a doufal, že to gólman třeba vyrazí nebo to nějak propadne. Měl jsem štěstí, že to šlo přesně tam, kam jsem běžel,“ líčil.

Trefu na 1:1 neslavil, v Olomouci vyrostl a právě ze Sigmy do Slavie před třemi lety přestoupil.

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

„Ten gól beru jako proti jakémukoli jinému soupeři. V Olomouci jsem byl od desíti, pořád jí fandím, mám Sigmu rád a přeju jí jen to nejlepší. Nikdy proti Sigmě slavit nebudu, nebylo by to správné vůči lidem, kteří mě tam vedli. Teď jsem pomohl týmu, ve kterém hraju,“ říkal.

Slavii pomohl k vítězství, které v závěru za pomoci teče protivníka Klimenta trefil Moses. A díky porážce Sparty na Bohemians má Slavia zpátky osmibodový náskok v čele.

„Po těch dvou nezdarech s Plzní a v Hradci je to teď mnohem veselejší. Náskok máme zpátky. Příště chceme vyhrát v Liberci, pak v derby ligu rozhodnout,“ zdůraznil Chytil.

Vstoupit do diskuse

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil

Slávistický útočník Mojmír Chytil zblízka překonává brankáře Jana Koutného z...

Když v jarní části fotbalové ligy naskočil na hřiště z lavičky, skóroval. Slávistovi Mojmíru Chytilovi role náhradníka prostě svědčí. „Je to hráč, který do utkání umí vstoupit. Zase byl tam, kde být...

25. dubna 2026  21:05

Souček pomohl West Hamu k vítězství. Kinský má nulu, slaví i Arsenal

Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

Trefil se popáté v sezoně. A Tomáš Souček nakonec gólem přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton 2:1, v tabulce Premier League dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva body zpět...

25. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  21:04

Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Patrik Schick slaví se spoluhráči trefu v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Patrik Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Už jistý mistr Bayern Mnichov prohrával v Mohuči ještě v...

25. dubna 2026  17:56,  aktualizováno  21:02

Táborsko zůstává po výhře nad Příbramí druhé, Artis otočil duel s Budějovicemi

Fotbalisté Artis Brno se radují z gólu do sítě Liberce v MOL Cupu.

Fotbalisté Táborska vyhráli v 25. kole druhé ligy nad Příbramí 2:1 a jsou dál druzí o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček z Kroměříže v...

25. dubna 2026  20:55

Já jsem snílek. Liberec vidím ještě výš, než momentálně je, říká gólman Koubek

Liberecký brankář Tomáš Koubek

I díky skvělému zákroku gólmana Tomáše Koubka stvrdili fotbalisté Liberce postup do elitní nadstavbové skupiny první ligy. Před rokem jim proklouzl mezi prsty, tentokrát ho okořenili stylově –...

25. dubna 2026  20:41

Zatřáslo to s námi, říkal Hyský o zranění fanouška. Zápas s Baníkem nazval válkou

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem...

Lékař a fyzioterapeut plzeňských fotbalistů ke konci utkání v Ostravě vystartovali na tribunu, kde byli příznivci hostů. Než přijela sanitka se zdravotníky, dávali první pomoc fanouškovi, který spadl...

25. dubna 2026  20:06

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

25. dubna 2026  19:40

Jde to i bez Yamala. Barcelona vyzrála na neoblíbeného soupeře, titul má na dosah

Fermín López se raduje z gólu Barcelony do sítě Getafe.

Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výsledkem 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu. Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok...

25. dubna 2026  19:23

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

25. dubna 2026  19:19

Červená změnila zápas, uznal Priske. Ale z prohry Mercada neviníme, řekl Haraslín

Tvrdý zákrok Johna Mercada (Sparta) na Lukáše Hůlku z Bohemians.

Dost možná to byl rozhodující okamžik. Takový, který fotbalové Spartě definitivně překazil jakékoliv naděje na titul. Kolumbijský křídelník John Mercado viděl červenou kartu na Bohemians, kde pak...

25. dubna 2026  19:15

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli

Milan Ristovski z Bohemians slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté závěr základní části Chance Ligy nezvládli. Na půdě Bohemians padli 0:2 poté, co od 20. minuty hráli bez vyloučeného Mercada. Domácí početní výhodu využili dvěma slepenými góly...

25. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  19:06

Teplice - Hradec 0:1, pátá výhra v řadě, z penalty rozhodl Darida

Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili Teplice 1:0....

25. dubna 2026  18:04,  aktualizováno  19:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.