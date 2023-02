Chytil svůj stý zápas v lize gólem neoslavil. Radost mu pokazil těsný ofsajd

„Bohužel, nebo vlastně bohudík je tady VAR. Kdybychom byli na druhé straně, tak by nám pomohl, takhle nám uškodil. Nebo ne uškodil, prostě zapracoval správně.“

Pomezní Ratajová nechala praporek dole. Kolegyni Adámkové u videa místo spolehlivé kalibrované čáry, která pořád českému fotbalu kruciálně schází, pomohlo možná i vápno pokutového území a hlavnímu rozhodčímu Klímovi doporučila do sluchátka branku neuznat.

Na konci první půle rozhodovaly centimetry a Chytil se naklonil za posledního bránícího hráče příliš. Slovácko – Sigma 0:0.

Třiadvacetiletý reprezentační hroťák, o něhož usiluje Slavia, stý start v nejvyšší soutěži trefou nevyšperkoval, i kdyby VAR jeho drobné ofsajdové postavení nenašel.

Když udělal kličku brankáři Nguyenovi, míč do sítě vypíchl vracející se slovácký bek Hofmann. „Já jsem si to hodil jen kolem Nguyena, on se přede mě ještě snažil dostat a dal si to do vlastní brány. Gól by mi připsaný stejně nebyl, ale to je jedno, kdybychom vyhráli,“ litoval Chytil. Znovu hrál dobrý part.

Podobně jako v minulém kole proti Spartě, tentokrát k dřině na špici byl i nebezpečný. A to třikrát.

Už ve druhé minutě ho krásně centrem na bližší tyči našel parťák Antonín Růsek, leč Nguyen vystřelil ruce nahoru bleskově a zázračně s pomocí tyče vytěsnil hlavičkový pokus z brány. „Viděl jsem balon až ve chvíli, kdy ho Nguyen chytá v šibenici,“ kroutil hlavou. „Po zápase jsme se bavili a říkal, že taky ani neví, jak to chytil.“

V první půli přežili domácí ještě jednu velikou šanci, neboť Pavel Zifčák nedokázal zblízka centr Ventúry usměrnit do branky.

Slovácko nepředvedlo dopředu vůbec nic. Obraz hry se změnil až se sněhovou vánicí, která odvála olomouckou aktivitu. Nebylo to jen bílou pokrývkou na hrací ploše, Slovácko zvýšilo otáčky a Sigmu často zatlačilo do hlubokého postavení.

Avšak kromě série rohových kopů si nevytvořilo příležitost a za celý zápas jedinkrát nevystřelilo na gólmana Trefila. Bídná vizitka.

Hanáci předvedli svědomitý defenzivní výkon, nikdo ve žlutém triku nevypustil návrat za míč a všechny standardky uskákali. Obranná trojice Pokorný – Beneš – Vraštil hrála suverénně, bezchybně.

Útočník Sigmy Mojmír Chytil v zápase proti Slovácku.

Lídr Vít Beneš připomínal skálu. „V prvním poločase jsme se snažili hrát kombinačně a dařilo se nám to. Vyjížděli jsme z těžkých situací. Když napadl sníh, tak už to byla spíš kopaná a válka. Slovácko bylo ve druhém poločase lepší, protože mělo odražené míče a taky spoustu standardek,“ přemítal Chytil.

Čistý Mojmír má rád fotbal a Sigmu. A Slavii?

Přiznal, že domácí v bílých dresech se mu na hřišti ve sněhu ztráceli. „Trochu nám splývali. Ráz zápasu se změnil. Nikdo nechtěl udělat tu jednu chybu, která by asi rozhodla. Hrálo se ze zabezpečených obran a jednoduše,“ líčil. „Jak bylo hřiště v prvním poločase suché, tak balon zůstal v podstatě na místě. Ve druhém poločase to hodně klouzalo a úplně jiné bylo vlastně celé hřiště.“

Přesto si ještě jednu dobrou příležitost vytvořil. Na hranici pokutového území s míčem přilepeným u kopačky udělal slalom mezi několika soupeři, leč v obtížné pozici vystřelil po zemi slabě a Nguyen se stihl položit včas. „V prvním poločase jsme měli jako útočníci hodně prostoru. Mohli jsme si chodit pro míče do nohy. Ve druhém už to byl jen souboj za soubojem,“ uznal.

Oba rivalové tak zůstali srovnaní na 26 bodech. Slovácko se Sigmou doma bodovalo podeváté za sebou a v posledních čtyřech duelech od ní nedostalo branku. Hanáci mu tak neoplatili podzimní domácí porážku a sotva si vzpomenou, kdy ho porazili. „V devatenáctce, když jsme vyhráli ligu,“ usměje se Chytil. „Je to těžký soupeř. Všem se tady hraje špatně. Bod musíme brát, i když za první poločas nás mrzí, že nemáme tři.“

Ale pořád mají ofenzivního tahouna Chytila, navzdory velkému zájmu Slavie, kam by měl přestoupit pravděpodobně až v létě. Případné zklamání z nedotaženého přestupu se však na jeho výkonech nijak neprojevuje. „Nic jiného mi ani nezbývá. Musím pracovat tady a podávat co nejlepší výkony,“ kývne Chytil.

„Mojmír je čistý, má rád fotbal, hraje ho s velkou láskou a srdcem. A má rád Sigmu Olomouc,“ ocenil trenér Václav Jílek. „Dílčí zklamání v něm asi bude, ale pracuje na sto procent. Na jaře pro nás bude velmi platným hráčem.“

Přestupové okno se však zabouchne až 15. února. „Teprve pak to bude uzavřená věc,“ říká Chytil.