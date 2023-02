Na jaře za Olomouc, od léta ve Slavii. Žádaný útočník Chytil má zatím jasno

Profesionálové mohou do klubů české nejvyšší soutěže přestupovat do příští středy 22. února, Chytil tak má pořád čas.

Na Slavii už během ledna absolvoval lékařské testy, což bývá poslední krok před uvažovaným transferem.

Pak se vrátil do Olomouce a odehrál za ni všechna tři ligová utkání, v tom na Slovácku si dokonce připsal stý ligový start.

Slavia s Olomoucí o přestupu dlouho jednaly. Výsledek je ten, že třiadvacetiletý útočník zůstává na Hané a do Slavie nejspíš přijde v létě.

„Jestli od nás odejde v letě, nebo až za rok po skončení smlouvy, se uvidí v příštích měsících,“ citoval klubový twitter olomouckého sportovního ředitele.

„Pokud přestoupí v létě, pak jen za podmínek, které si stanovila Sigma, včetně bonusů či participace na dalším přestupu jako u předchozích transferů.“

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík před startem jarní části ligy naznačil, že Slavia je s Chytilem domluvená na smlouvě od 1. července.

Je však jasné, že za výhodnějších podmínek pro Sigmu by odešel nyní. V létě mu bude zbývat už jen půl roku do vypršení kontraktu, pak by se stal volným hráčem.

Chytil dal na podzim šest branek, na jaře zatím neskóroval. Není vyloženě ryzím střelcem, byť koncovku má slušnou. Například loni v listopadu při debutu za reprezentaci dal tři góly v přípravě Faerským ostrovům.

Je spíš pracovitým typem útočníka, které má slávistický kouč Jindřich Trpišovský v oblibě. Je vysoký, ustojí souboje, dovede hrát zády k bráně, ale slušně je na tom i po technické stránce.