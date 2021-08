Případ Chytil. Citlivé odloučení aneb Jak si Sigma (ne)brousí svůj klenot

Když v létě odcházel hostovat do Brna stoper Štěrba, vystačila si fotbalová Olomouc se strohou zprávou.

Avšak půlroční hostování bez opce nadaného odchovance Mojmíra Chytila do Pardubic vysvětlila důkladněji než kdy jindy. Vyjádřil se nejen dvaadvacetiletý útočník, ale také sportovní manažer Ladislav Minář a trenér Václav Jílek. Pečlivě volili slova. Bylo znát, že si je Sigma vědoma jisté citlivosti tohoto kroku. Většina fanoušků modrých jej totiž nese nelibě.

Proč? V čahounovi z Prostějova je značný potenciál (což samozřejmě v klubu vědí, proto s ním prodloužili smlouvu do roku 2023).



Má patřit mezi odchovance, na které se na Andrův stadion chodí.

Není horší než nákladná typologicky podobná posila Antonín Růsek, jež rovněž může hrát na hrotu i pod ním. Ačkoli pohybově je na tom lépe než Chytil, který zase vyniká v krytí míče.

Fanoušci nechápou, proč musel odejít zrovna Chytil, a nikoli třeba Nešpor, na něhož Sigma uplatnila opci po konci sezony, ale stejně jako Chytil se v úvodních dvou kolech nedostal ani do nominace a klub se nebrání jeho odchodu.

„Nejsme Slavia, která je schopná vzít do Zlína pět útočníků na lavku. Není to nic proti Mojmírovi. Jeho aktuální výkonnost a s tím související sebevědomí není na patřičné úrovni. To všechno se může změnit,“ vysvětloval Jílek po posledním zápase právě proti Pardubicím (3:2). „Já bych hlavně nechtěl, aby to vypadalo, že odstřelujeme některé hráče. Občas se ke mně dostávají informace, jestli zabíjíme, nebo nezabíjíme mladé hráče. Tak to není.“

Přibyli další dva čahouni

Fanoušci modrých se však pozastavují i nad tím, proč se s áčkem připravuje testovaný ruský útočník Jegor Golenkov, zatímco sigmácký klenot nebrousí Jílek, který s mladými umí pracovat.

Zvlášť, když se řídí krédem, že „pokud hráč jednou prokázal svou výkonnost, je povinností trenéra ho na ni zase dostat.“

Jako se mu to povedlo například s Radakovičem.

Je potřeba zmínit, že Jílek na trénincích nejlépe vidí výkonnost svých hráčů a že příchody vytoužených posil Vaněčka a Růska, na němž se měl navíc finančně výrazně podílet bývalý spolumajitel klubu Josef Lébr, notně zvedly konkurenci v útoku. Kromě Nešpora s Chytilem se o místo pere i Zifčák, a to je na marodce ještě Yunis.

Chytil není v optimální formě, i když ani Růsek, jednička na hrotu, zatím zrovna nezáří a čeká na gól.

Přestože měl Chytil už v minulé sezoně nevyrovnanou výkonnost – ostatně jako většina sigmáků – odehrál pod trenérem Radoslavem Látalem 31 zápasů, dal čtyři góly a na dva přihrál. V první lize si připsal už 53 startů, zaznamenal 5 branek a 6 asistencí.



Mezi elitu skočil ve dvaceti jako úkaz, jemuž takřka nejde sebrat míč. Rozhodl například duely proti Spartě nebo Liberci, platil za talent českého fotbalu, byť už v dorostu musel překonat dvě operace kolene.

Sigma je přesvědčená, že v Pardubicích získá větší herní minutáž, přestože se bude muset dostat do sestavy přes Černého s Hufem, a že se vrátí v zimě silnější.

O hostování si měl říct sám: „Během přípravy jsem se necítil v optimální formě. Na mém postu se navíc vytvořila konkurence, a proto jsem požádal klub, aby mě uvolnil. Přeji si odehrát co nejvíce minut. Mám motivaci prosadit se do sestavy Pardubic a vrátit se do Sigmy silnější.“

Jako Surzyn a Sláma? Zatím ne...

Minář dodal: „Na základě žádosti hráče a jeho agentury jsme souhlasili, že Mojmírovi umožníme odejít. Je velký předpoklad, že dostane více prostoru, než by dostal v první fázi sezony v našem týmu, ve kterém vznikla na jeho postu značná konkurence. S Pardubicemi jsme si navíc spolupráci již vyzkoušeli, a proto pevně věříme, že jsou pro Mojmíra správnou volbou.“

Na klubových stránkách se k odchodu Chytila vyjádřil rovněž Jílek: „Mojmír je hráč s velkým potenciálem. Přestože jsme nadále s ním počítali jako s nedílnou součástí týmu, po rozhovoru s ním jsme usoudili, že bude lepší nebránit mu v odchodu na hostování. Pardubice hrají ofenzivní fotbal, jejich styl by mu měl sedět. Dostane více příležitostí, což mu pomůže v rozvoji. Věříme, že za půl roku se vrátí do týmu s ambicí na základní sestavu. S Mojmírem budeme neustále v kontaktu, jeho výkony v Pardubicích budeme sledovat.“

Nezvykle obsáhlé vysvětlení, jež by mělo být normou, fanoušci v případě Chytila jistě ocenili.

A útočník z Pardubic vzkazuje: „Sigma mi dala šanci v ligovém fotbale, podržela mě, když jsem měl problémy s kolenem, a jsem jí za to vděčný. Chtěl bych jí to jednou splatit, ale pokud to nepůjde, chci hlavně zůstat v nejvyšší soutěži.“

Ostatně Pardubice mají se sigmáky dobrou zkušenost. Nejprve na hostování bez opce měli pravého obránce Surzyna, následně s opcí, kterou uplatnili a obratem po sezoně prodali výhodně do Jablonce, kde si ve čtvrtek odbyl premiéru v základní sestavě kvalifikace Evropské ligy proti Celtiku Glasgow.

Podobný je scénář s dalším krajním obráncem ze Sigmy Jiřím Slámou, také u něj už přibyla u hostování opce na přestup. Avšak v případě Chytila si takový vývoj nedokáže představit nikdo v Sigmě. Zatím?