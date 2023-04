Dal dva góly, s křečí pomohl Chytilovi podavač míčů: Štve mě, že jsem nerozhodl

„Bohužel máme jen bod. Za výkon se vůbec nemusíme stydět. Hráli jsme to, co po nás trenér chtěl – odvážně, rozehrávka zezadu super. Dostali jsme první gól, ale stihli jsme rychle zareagovat. Druhá půle byla vyrovnanější, brejků měli víc než první poločas. Škoda že jsme nedali ještě na 3:2,“ litoval autor jedenácti sezonních branek.

Jak moc vás štve, že jste zápas nerozhodl třetí trefou, kterou jste měl na noze?

Hodně mě to štve. Celá akce byla správně udělaná, Pavel Zifčák vyhrál běžecký souboj. Odskočil jsem si, nechal jsem si to na levou nohu, dobře jsem si to pustil, ale tohle musím trefit. Moje chyba.

U vaší první branky bylo těžké se dostat k dorážce přes obránce?

Já jsem toho beka neviděl. Byl jsem docela v klidu na to, jak byl blízko. Kdyby to nebyl gól, byla by to má obrovská chyba. Lehká situace.

Těžší byla vaše druhá branka – dlouhý sprint, dva obránci na zádech.

Už jsem to viděl na videu a asi třikrát jsem o balon zakopl, ale nakonec jsem dal gól, takže dobrý.

Bodlem?

Jo, bodlem. To gólman neví, kam balon poletí.

Trenér Jílek říkal, že měl s vámi pohovor. Pomohl?

Sám vím o tom, že jsem zápas na Slavii neodehrál dobře. Ani s Boleslaví předtím. Nebyly to ode mě ideální zápasy. Sám jsem si je zpětně přehrával, čekal bych od sebe víc. Trenér to viděl stejně. Pobavili jsme se o tom, co po mně chce. Snažil jsem to plnit a nastavit se dobře v hlavě, že to něčím zlomím. Povedlo se.

Jedenáct gólů v sezoně, to už je slušné číslo.

Byl bych radši, kdyby po dnešku bylo dvanáct. Nejdůležitější je, aby ty góly vedly k bodům. Chci jich dát co nejvíc. Po Baníku jsme se bavili, že by bylo dobré dát deset gólů. Teď si musím metu ještě posunout.

Jak těžko se vám hraje bez zraněného parťáka Růska?

Tonda nám chybí všem, je to výborný fotbalista, má spoustu skvělých věcí. I dneska by nám pomohl. Bohužel zranění k fotbalu patří. Musíme to zvládnout i bez něj. Všichni mu přejeme, ať je brzy s námi.

Smolařem zápasu byl stoper Jakub Pokorný. Podpořili jste ho?

Musíme ho podpořit, je to týmový sport. Smolař zápasu? Já jsem mohl dát na 3:2 a bylo hotovo. Není to o jednom hráči. Každý má na remíze podíl. Vyhrál spoustu dalších soubojů, stojíme za ním. Neházíme to na nikoho.

Bohemians vás udržela na pět bodů. Je to velká komplikace v boji o čtvrté místo znamenající Konferenční ligu?

Komplikace to je, ale nic nevzdáváme. Všechny zápasy v lize jsou těžké, Bohemka může kdykoli ztratit a my musíme být nachystaní jejich ztrátu potrestat. My furt bojujeme.

Co říkáte na 42letého Josefa Jindřiška, který po sedmnácti kilometrech v týdnu se Slavií zvládl znovu celý mač?

Všichni ho obdivujeme. Se Slavií měli v nohách hodně těžký zápas. Klobouk dolů.

Vy jste střídal kvůli křečím, vydal jste se na maximum. Pochválíte podavače míčů za první pomoc za lajnou?

Jo, ale musel mu říct. Sám od sebe by mi nohu nezvedl. Ještě že tam byl.