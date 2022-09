Hejda na mně visel, nemohl jsem se odrazit. Penalta se pískat dala, míní Chytil

Váš komentář k té situaci?

Asi to nechci nějak komentovat, situací tam bylo víc. Ve vápně je spousta soubojů, u nich to písknul, u nás ne. Pak ještě měli ruku, ale nevím přesně, jaká jsou pravidla. Před jejich penaltou byl úplně zjevně otočený faul. Takový je prostě fotbal. Chyby rozhodčí dělají, bohužel proti nám.

Znemožnil vám Hejda držením pohyb?

To určitě znemožnil, visel na mně, nemohl jsem se ani odrazit. Nevím, jestli to byla stoprocentní penalta, ale písknout se dala.

Takže intenzita držení byla velká?

Jo, nemohl jsem se odrazit.

Pozoruhodné bylo i krokování sudího Radiny před dvěma přímými kopy z nebezpečných pozic, kdy zeď Plzně byla sotva sedm metrů. Proč jste to nereklamovali, když to bylo patrné i z tribuny?

Nejsem ten kopající, takže jsem si toho ani extra nevšimnul. I když při první situaci jsem si říkal, že je to docela blízko, ale myslel jsem si, že to má rozhodčí nakrokované. Ale když si to vezmu, zeď stála někde na penaltě a 9,15 je kruh, jenže kopalo se z lajny vápna víceméně. To asi není úplně 9,15.

Dva góly Plzni byly nakonec k ničemu, to musí mrzet.

Určitě bych je vyměnil za body. Zápas jsme nezvládli a Plzeň klasickým výsledkem o gól vyhrála.

V čem byl problém?

Že jsme po vyrovnání hned dostali gól na 2:3, tam se zápas zlomil. Staněk podržel Plzeň u hlavičky Pokorného, ještě jsme dali tyčku. Ale Plzeň je zkušený tým, pohlídal si to.

Trenér Jílek kritizoval Sigmu za špatný úvod zápasu.

Ve všech ostatních zápasech jsme začátky chytli, teď se nám to nepovedlo. Nevím, čím to bylo. Inkasovali jsme první gól, ale potom jsme se oklepali, vyrovnali jsme. Mělo to pak měřítko.

Poslední tři zápasy působíte na hřišti jako tým lépe. Cítíte, že se zvedáte i přes porážku?

Jo, myslím si, že to začalo už druhý poločas s Hradcem a držíme to, ale bohužel se nám nedaří vítězit. V Hradci jsme hráli o deseti, s Libercem jsem měli jen bod, což bylo málo vzhledem k tomu, jak utkání vypadalo. V Pardubicích jsme to zvládli, teď s Plzní bohužel ne. Ale musíme pracovat, furt jak pracujeme, nechat na hřišti všechno, makat a otočí se to k nám a budeme získávat víc bodů.

Platí nárůst formy také o vás? V sezoně jste se trefil už počtvrté.

Cítil bych se líp, kdyby to bylo podložené body. U prvního gólu Ondra Zmrzlý míč naváděl a střílel, já šel za obranu. Trefilo mě to, zorientoval jsem se, viděl Staňka, že jde proti mně, tak jsem to dal na zadní. U druhého gólu dostal Kuba Matoušek skvělou přihrávku od Lukáše Greššáka, pak to dával razantně do kapsy a já dával gól ve skluzu, to bylo skvělá přihrávka od Matyho. Gól jde z devadesáti procent za ním. Ale jak jsem říkal po Baníku: Je jedno, kdo bude dávat góly, hlavně ať sbíráme body. Jsem samozřejmě za góly jako útočník rád, ale body moc nepřicházejí.

Dva góly dal také plzeňský Chorý, odchovanec Sigmy. Znáte se?

Trošku se známe. Pogratulovali jsme si ke gólům, já mu i k vítězství. Jsem ze Skalky, on kousek vedle.