Chytilova nezdolná vůle. Čahouna z Olomouce nezastavily ani dvě operace

Ovšem pouze k záložníkovi Davidu Houskovi, jenž pohodlně dorážel. Dobrou střeleckou pozici nachystal dvacetiletý čahoun také Martinovi Hálovi.

Chytil přispěl k důležitému vítězství 3:1, po němž si Sigma upevnila postavení v desítce, a naznačil, že by to mohl být on, kdo pod hrotem nahradí do Maďarska prodaného kanonýra Jakuba Plška.

„Mojmír je gólový, umí fantasticky podržet míč a prosadit se v šestnáctce,“ prohlásil o něm dlouholetý mládežnický trenér Sigmy Augustin Chromý.

Olomoučtí fotbalisté Mojmír Chytil, David Houska, Lukáš Juliš a Martin Sladký (zleva) se radují z gólu.

Přitom všechno mohlo být jinak. Chytilův příběh je o silné vůli. Sotva začala jeho profesionální kariéra, musel překonat překážky, jež by každý přeskočit nezvládl.

„Poprvé jsem si urval křížový vaz v šestnácti letech. Musel jsem na operaci a pak následovala půlroční pauza,“ vyprávěl v rozhovoru pro klubový web. Jenže tím zkouška neskončila. „Když jsem se dal dohromady, v prvním zápase jsem si ho urval znovu a tentokrát i meniskus.“ Jako by mu osud krutě naznačil, že fotbal nebude jeho cestou.

Kdeže, takhle si to mládenec z Prostějova nevyložil.

„Bylo to pro mě nejtěžší období v kariéře. Hodně lidí mi říkalo, ať se na fotbal vykašlu, že můžu dělat spoustu jiných věcí. Fotbal jsem vždycky miloval a milovat budu, proto jsem se k němu vrátil.“

Zůstal svůj, roztomile bezprostřední. A ještě ve starším dorostu slavil celostátní titul. „Sice jsem nenastupoval pravidelně v základní sestavě, ale bral jsem to tak, že pořád mám nějakou pozici v týmu. Podařilo se mi dát i pár gólů,“ vzpomínal, jak se drápal vzhůru. „V juniorce k nám přišel trenér Mucha, který mi začal dávat více šancí. Chytl jsem se a pak mě posunuli do áčka. Hodně mě to překvapilo. To, co jsem si vytrpěl, se mi vrátilo. Beru to jako velké štěstí.“

Snad se karta osudu obrací. V zimní přípravě na soustředění v Turecku skóroval proti Karabachu i Orenburgu a nahlas si řekl o pozici útočníka číslo jedna. Tím spíš, že Nešpor je zraněný a Yunis z formy.

„Jsem rád, že mi to tam spadlo. Se zimní přípravou jsem spokojený,“ řekl. „Pokud budu útočník číslo jedna, budu za to jenom rád. Když ne, tak to budu přát jiným klukům. Pro klub je lepší mít tady tři vyrovnané kluky, protože nás to donutí se zlepšovat. Konkurence je zdravá.“

Sigma přivedla na hrot hosta ze Sparty Juliše, ovšem Chytil je univerzál a trenéra Radoslava Látala zaujal i pod hrotem, kde hledal náhradu za produktivního Plška.

„Poslední dobou tam Chytil hraje výborně. V Turecku podával velice dobré výkony,“ chválil Látal. „Za svůj život jsem si zahrál všechny posty,“ směje se Chytil. „Více mi vyhovuje útočník. Myslím si, že jsem silný, když hraji zády k bráně. Ale zároveň nemůžu říct, že bych se na ofenzivním záložníkovi cítil špatně. Mít hru před sebou je taky fajn. Víceméně je mi jedno, kde nastoupím. Hlavně chci pomáhat týmu.“

Tak jako v Teplicích, kde z druhé vlny doplňoval Juliše na hrotu. „Mojma je silný zády k brance, umí podržet balon. Je to jen o tom, hrát spolu víc zápasů, pak už tam budou automatismy,“ podotkl Houska.

Mojmír Chytil (vlevo) z Olomouce a Lukáš Mareček z Teplic bojují o míč.

Je možné, že v neděli proti Spartě nastoupí Chytil na špici, neboť Juliš nesmí kvůli dohodě klubů hrát. Na pozici deset by mohl naskočit Španěl González, či zkušený Pilař. Tyhle borce Chytil momentálně přeskočil. „A na desítce jsme zkoušeli i Faltu. Možnosti mám,“ těší Látala.

A Chytila zase důvěra kouče, který se nebojí upřednostnit mladé hráče. „Jsem spokojený. Pod trenérem Látalem cítím větší šanci. Za trenéra Jílka jsem byl spíše tréninkový hráč, moc šancí jsem v zápasech nedostal. I tak jsem mu vděčný za to, že mě do A-týmu posunul. Teď jsem o to víc vděčnější, že můžu A-týmu pomoci na ligových stadionech,“ váží si Chytil, který čeká na první ligový gól.

O tom, že je dávat umí, v Olomouci nikdo nepochybuje. A když zdraví vydrží, může si plnit i další cíle.

Zarputilost a oddanost fotbalu projevil už na startu. „Jednou bych chtěl reprezentovat,“ zasní se.