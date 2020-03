Úkaz, který nejde odstavit od míče. Chytil baví fanoušky v Olomouci

„Už přihrávku jsem si chtěl přebírat pravou nohou, ale Jugas do ní sáhnul, tak jsem se pro míč vracel levačkou. Naštěstí jsem si to dal do běhu, dostal se před stopera a střílel navrch,“ popisoval povedenou akci dvacetiletý fotbalista Olomouce Mojmír Chytil. „Hodně jsem přemýšlel, jestli hrát levačkou, ale nakonec jsem to dal bodlem.“



Sigmě vytáhlý ofenzivní univerzál pomohl k vítězství 3:1 a postupu do semifinále českého poháru.

„Musím pochválit kluky v obraně i za rozehrávku, hráli skvěle. Nebáli se hrát, vždycky jim z toho vyjeli a to nám vepředu hrozně pomůže, můžeme si odskočit a máme víc síly, než kdybychom to jen kopali. Je pak síla i do presinku,“ ocenil Chytil spoluhráče, zatímco znovu potvrdil, že je úkazem českého fotbalového jara. Nebo vy jste ho snad ještě nezaregistrovali? O tomhle bezprostředním mládenci z Prostějova určitě uslyšíte.

Fanoušci Sigmy jsou z něj paf.



Že je to dělání hvězdičky z někoho, kdo vlastně ještě tolik neukázal? Ne! Chytil ukázal a ukáže.

Ve čtyřech jarních zápasech, z toho v jednom pohárovém, dal dva góly a na další dva přihrál. Ale hlavně zaujme schopnostmi, nikoli „pouze“ čísly. Nejen Plechatý měl problém mu sebrat míč. Sparťan Mandjeck zrovna tak, teplického Shejbala posadil zasekávačkou na zadek. Souboje vyhrává, jako by hrál ligu léta a neměl jen dvanáct startů. To je snad čekal těžší?

„Ono je to těžké, ale snažím se vyhrát každý souboj, a když se dostanu do šance, tak ji proměnit. V Opavě jsem mohl taky dát gól,“ mrzí ho rána, kterou brankář Fendrich vyškrábl reflexivně na břevno.

Na 187 centimetrů vyčnívá technikou a zakončením. Unešení z něj nejsou jen fanoušci a experti, ale také trenér Radoslav Látal, který Chytila staví většinou pod hrot na místo uvolněné po odchodu střelce Plška.

„Mojmír je velice silný na míči, umí si ho pokrýt, zakončit,“ chválí a připouští, že překvapuje i jeho samotného. „Musím říct, že ano. Náznaky měl už v zimní přípravě, podával velice kvalitní výkony.“ Teď hlavně nezpychnout. Což by se však dříči, který si v dorostu dvakrát urval křížový vaz v koleni, stát nemělo.



„Nesmím lítat v oblacích. Když se daří, je to super, ale může přijít období, kdy se nebude dařit. To se musí zlomit prací a pílí.“ Fotbal miluje, je mu oddaný a díky tomu nyní žije svůj sen. „Poslouchá se to super, když se vám daří. Ale jsem na začátku cesty, musím pracovat dál. Pak to bude jen lepší,“ věří. „Je to hodně o hlavě, nebýt na hrušce, že se povede jeden zápas, a snažit se na tréninku odvádět sto procent, ono se to potom vrátí v zápase.“

V útoku výborně doplňuje hosta ze Sparty Lukáše Juliše. „S Lukym se mi hraje strašně dobře. On je fotbalista. I na tréninku se nám daří, když hrajeme spolu. Má řešení, na které stopeři ani nezareagují,“ uznale pokyvuje nad posilou, která se ve třech soutěžních zápasech trefila za Sigmu čtyřikrát. Díky této dvojici je síla ofenzivy Hanáků výrazně vyšší než na podzim. „Mají figuru, oba jsou nepříjemní,“ řekl i kouč Jablonce Petr Rada. „Mám z nich radost. Z těch kluků je cítit síla,“ povídá Látal. „Dostávají se do zakončení, jsme tam v přesile.“

A také v semifinále poháru. „Dva zápasy od Evropy. Zabojujeme o pohár!“ velí Chytil. „Chceme hrát na všech frontách. Jsme šťastní.“

Zítra se pokusí Jablonec skolit doma podruhé, tentokrát v lize. „Bude to úplně jiný zápas. Nám se teď dařilo všechno. Musíme se na to připravit hlavně v hlavě, to bude nejdůležitější,“ nabádá Chytil.

I mentální síla patří ke zbraním hráče, jemuž jde tak těžko sebrat míč.