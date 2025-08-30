Chance Liga 2025/2026

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

  23:43
Lepší odpověď na to, co se kolem něj v minulém týdnu strhlo, ani dát nemohl. Slávistický fotbalista Mojmír Chytil se po nepříjemném vzkazu přes média klidně mohl urazit nebo snad trucovat. Místo toho v Mladé Boleslavi naskočil s chutí a otevřel skóre svým prvním gólem v sezoně hlavičkou z rohu.
Slávistický útočník Mojmír Chytil se spolu s Janem Bořilem raduje ze svého gólu.

Slávistický útočník Mojmír Chytil se spolu s Janem Bořilem raduje ze svého gólu. | foto: ČTK

Slávistický křídelník Ivan Schranz slaví svůj gól s Lukášem Provodem.
Slávistický křídelník Ivan Schranz zblízka překonává brankáře Jiřího Flodera z...
Slávistický obránce Štěpán Chaloupek střílí ve skluzu gól Mladé Boleslavi.
Fotbalisté Slavie se radují z gólu Štěpána Chaloupka v Mladé Boleslavi.


„Nevím, jestli je nejlepší odpověď přímo gól, protože se snažím hrát nejlépe pro tým,“ vykládal šestadvacetiletý útočník po výhře 3:1 před kamerami Oneplay Sport.

Když se v úterý ráno probudil, nemohla ho netrefit slova slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka, který v podcastu Livesport Daily vyhlásil: „Chytil zřetelně není útočníkem do základní sestavy.“

Což se pochopitelně dlouho řešilo.

„Samozřejmě to ke mně nějak přijde, ale člověk se soustředí hlavně sám na sebe a na trénink,“ navázal Chytil.

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

Že by se z toho v týdnu soužil?

„Kritika prostě přichází, takový je život i sport. Někdy vás kritizují v práci, i s přítelkyní to může být jednou lepší, pak zase horší,“ odpověděl. Vyloženě nadšeně ale nevypadal.

Podporu si vyslechl hlavně od fanoušků, kteří od úvodního hvizdu opakovaně skandovali jeho jméno. Společně, pak půleně s ostatními tribunami, poté zas v jiném rytmu. Naznačili, že svého útočníka nezatratili.

A on zas svou trefou vzkázal, že by s ním mělo počítat i vedení. Nejdřív na půlce vybojoval důležitý faul, pak naskočil na Sadílkův roh a hlavou trknul míč do sítě.

Slávistický útočník Mojmír Chytil hlavou střílí gól v utkání proti Mladé Boleslavi.

„Ten centr byl fantastický! Něco jsme si připravovali a povedlo se nám to sehrát ideálně. Pak je jasné, že to s vás spadne. Za gól jsem rád,“ přitakal.

V lize se trefil poprvé od 19. dubna, kdy v posledním kole základní části slavil coby střídající hráč proti Slovácku (2:0). To už postupně vypadával ze sestavy, ještě dříve ztratil i pozici v národním týmu. A podobně načal i start nové sezony.

Jenže poté, co si šestizápasový trest za úder do rozkroku gólmana Heči odpykává Tomáš Chorý, postupně dostal další šanci, přestože ho nejdřív ze základu vyšoupl i slovenský zkušený univerzál Ivan Schranz.

„V přípravě jsem dal dost gólů, ale jakmile začala soutěž, nějak se to zaseklo,“ krčil rameny Chytil.

Nepomohla ani slova o tom, že pro Slavii je prioritou koupě dalšího útočníka. Spekulovalo se o Eriku Prekopovi z Baníku i norském střelci Jonatanu Brunesovi, kterého potvrdil sám kouč Jindřich Trpišovský. Zdálo se, že se Chytil ofenzivní hierarchií skutečně propadá.

Ml. Boleslav - Slavia 1:3, hosty přibrzdila opakovaná penalta, rozhodl Chaloupek

A pak přišla ostrá slova.

„Ustál to celé fantasticky,“ kývl stoper Štěpán Chaloupek, který v Mladé Boleslavi rozhodl. „Byl to úplně běžný týden, nic na sobě nedal znát. My za ním stojíme, vidíte, jak silný je. Branka mu pomohla.“

„Snažím se, aby se ke mně většinou nic zvenčí nedostalo, takže když jsem přišel do kabiny, ani jsem nevěděl, že se něco stalo,“ navázal kouč Trpišovský.

„Oni si pak spolu něco řekli, takhle to prostě v životě chodí, že někde zmíníte něco, čeho pak litujete. Já jsem Mojmovi poradil to, co dělám já. Ať si vypne telefon a jde se projít s někým, s kým mu je příjemně,“ líčil Trpišovský.

S Chytilem přitom počítá. Do základní sestavy ho nasadil podruhé v řadě. „Když má na sobě slávistický dres, vždycky odevzdá maximum. Třeba v Jablonci jsme udělali chybu, že nehrál. Byl to taktický plán, ale nakonec jsme to špatně vyhodnotili,“ poznamenal trenér.

Jenže kdo ví, jestli by vůbec dostal další šanci, kdyby Chorý neulétl. I díky tomu teď může i přes kritiku bez problémů hlásit: „Jsem rád!“

