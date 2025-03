Klíčový moment? Chytilova červená. Mohl se vyhnout, popsal sudí. Holeš nesouhlasil

„Viděl jsem to jen reálu a jednu opakovačku. Vím, jaký je Mojma hráč a vím, co řekl v kabině. Nevěřím tomu, že by to z jeho strany měl být úmysl,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.

„Podle mě to červená karta ani není. Mojma tam šel ve sprintu, čekal na balon od Chorase, Vindahla viděl a štrejchnul ho. Takhle jsem to cítil ze hřiště,“ přesvědčoval kapitán Tomáš Holeš, který zápas hodnotil ve velkých emocích. „Hrát tady takhle dlouho v deseti, je strašně složité. Úplně to změnilo ráz všechno,“ krčil rameny.

Mojmír Chytil ze Slavie předčasně opouští trávník během derby proti Spartě.

Slavia hru v oslabení nezvládla, ve druhém poločase během chvíle dvakrát inkasovala a v derby padla 0:2.

„Viděl jsem jasný faul, Chytil tam byl pozdě, Peterovi odletěla hlava,“ říkal Lukáš Haraslín, jeden z domácích střelců. „Jestli se mohl vyhnout? Těžko říct, je to zlomek sekundy. Nemůžu mluvit za něj, jestli to chtěl, nebo nechtěl udělat.“

Co přesně se stalo?

Chytil v polovině první půle spěchal za přihrávkou z pravé strany, kterou do šestnáctky posílal Tomáš Chorý. Vindahl byl však u míče dřív a schoval ho do rukavic. Chytil protáhl krok, brankáře přeskočil, ale zároveň za sebou nechal pravou nohu, ve výskoku nepřirozeně propnul nárt a soupeře kopnul.

Strhla se mela.

🟥 Slavia jde do deseti! Mojmír Chytil kopl brankáře Sparty Petera Vindahla do hlavy, sudí Karel Rouček po zásahu VARu zrušil žlutou a udělil přímou červenou kartu. 👇 #chanceliga #derby pic.twitter.com/XEM9O3uMu4 — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) March 8, 2025

Chytil se zamotal do brankové sítě, jako první se k němu seběhli sparťanští stopeři Vitík s Panákem a hned za nimi také sudí Karel Rouček. Okamžitě tasil žlutou kartu a volal na pomoc domácí lékaře.

Do hry vstoupil VAR a zatímco otřeseného dánského gólmana křísili, prohlédl si rozhodčí situaci ještě jednou na monitoru, žlutou kartu zrušil a vytáhl rovnou červenou.

Chytil se divil, červenobílý dres si přetáhl přes hlavu a cestou do kabin se ještě zastavil u trenérů Friise s Trpišovským, kteří si mezi střídačkami přátelsky vyměňovali své názory.

„Původně jsme si myslel, že Chytil zasáhl Vindahla v přirozeném pohybu, kdy ho přeskakoval. Na videu byl však jasně vidět opak,“ doplnil Rouček.

Vindahl zápas po ošetření normálně dochytal.

„Když jde o úder do hlavy, vždycky musíte být ostražití. Doktor nás ale ujistil, že je Peter v pořádku a může pokračovat. Ani on sám si o přestávce na žádné problémy nestěžoval, přestože má na čele velký šrám,“ popsal domácí trenér Lars Friis.

Bylo to pošesté v řadě, kdy se derby mezi Spartou a Slavií nedohrálo v plném počtu. Od 13. května 2023, kdy sparťané v nadstavbě na Letné zvítězili 3:2 a vykročili za titulem, derby postupně nedohráli kapitáni Krejčí s Bořilem, Zelený, Preciado, Haraslín, Vitík, Oscar a teď Chytil.

Slávistický útočník číslo 13 má přitom s Vindahlem už z dřívějška osobní historii: předloni na podzim ho v domácím derby (1:1) v Edenu zbytečně dohrál před šestnáctkou, Vindahl si tvrdý zákrok nenechal líbit, na slávistického útočníka začal bezhlavě řvát a v následné potyčce byli vyloučeni Krejčí s Bořilem, protože se vzájemně drželi pod krkem.

Kapitáni Ladislav Krejčí a Jan Bořil jsou jen krůček od rvačky

Jak dlouho si Chytil za svůj exces nezahraje?

Když sparťan Kuchta v srpnu 2022 po přestupu na Letnou šlápl kopačkou na hlavu libereckého brankáře Oliviera Vliegena, dostal trest na pět zápasů. Soupeře tehdy zasáhl kolíky, spodkem kopačky. Chytilův zákrok je podobný spíš tomu, za co byl ve stejné sezoně vyloučen zlínský Silný v Ostravě a dostal třízápasový trest.

Sudí Rouček popsal Chytilův zákrok stručně: „Surová hra - kopnutí soupeře nepřiměřenou silou do oblasti hlavy v nepřerušené hře.“