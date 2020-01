Z Jihlavy do Sparty. Stoper Tijani by měl zamířit na Letnou

„Můžu říct, že Tijani s námi na 99 procent už nezačne ani přípravu,“ uvedl Jan Staněk, ředitel fotbalové Jihlavy.

„Hledá se nejlepší varianta, jak pro něj, tak pro klub. Bude to určitě do první ligy. I když jsou tam i nějací zájemci ze zahraničí, měl by zůstat v Česku,“ pokračoval Staněk.

Podle informací MF DNES by měl urostlý bek přestoupit do Sparty, která se podle Tomáše Rosického právě po posilách do obrany poohlíží.

„Stoper je jedna z pozic, kterou sledujeme na přestupovém trhu,“ uvedl sparťanský sportovní ředitel během pondělní tiskové konference.

Sparta by měla na stejnou pozici brzy dotáhnout i příchod devatenáctiletého Lukáše Huška z Leicesteru. Ten by měl začít v třetiligovém béčku a výhledově se posunout třeba i do prvního týmu.

Jaké plány by letenský klub měl případně s Tijanim, zatím není jasné.

Tijani je v Jihlavě rok, předtím působil ve třetiligovém Vyškově, kde byl dokonce kapitánem. Do Evropy se dostal přes akademii španělského klubu Rayo Vallecano.

Spartu zaujal například i ve vzájemném pohárovém utkání v průběhu podzimu. Jihlava v něm nad favoritem vedla, pak dvakrát inkasovala a právě Tijani měl v posledních vteřinách zápasu obrovskou šanci na vyrovnání. Vychytal ho však gólman Nita.

V Jihlavě, druhém týmu druhé ligy, by Tijaniho měl nahradit Martin Šimko. „Je to bývalý mládežnický reprezentant a hráč s velikým potenciálem,“ představuje Staněk jedenadvacetiletého odchovance Dunajské Stredy.