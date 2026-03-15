Proti Bohemians 1905 v duelu 26. kola první ligy nejprve v úvodním poločase pohotovou dorážkou otevřel skóre, v závěru utkání po jeho souboji s gólmanem Frühwaldem sudí Radina nařídil pokutový kop a hostujícímu brankáři ukázal přímou červenou kartu.
Penaltu proměnil Krčík a Plzeň se na třetí příčce odpoutala od Jablonce.
„Byl u klíčových momentů zápasu, měl řadu dalších zajímavých akcí. Věřím, že tohle mu osobně hodně pomůže, aby se začal prosazovat a rychle se adaptoval. Na druhou stranu, jsou tam stále věci, které musí zlepšit,“ uvedl po výhře 2:0 plzeňský trenér Martin Hyský.
Plzeň - Bohemians 2:0, výhru domácích pečetil z penalty Krčík, Frühwald nedohrál
Touré nefiguroval v základní sestavě, jenže hned po deseti minutách se zranil nigerijský forvard Lawal, nejdražší zimní akvizice klubu. A jeho konkurent musel na plac. „Brzké střídání není nikdy příjemné. O Lawala jsme navíc přišli v momentě, kdy víme, jakou má formu a jak důležitý pro nás je. Doufám, že během reprezentační přestávky se dá do pořádku,“ konstatoval Hyský.
Penaltový souboj se hodně řešil. Touré si výborně našel tečovaný centr za hostující obranu a snažil se přelobovat brankáře Frühwalda. Ten míč lehce ztlumil a pak se dostal do střetu s guinejským soupeřem, kterého lehce zatáhl za dres. Penalta a červená.
„Nezpochybňuji to rozhodnutí, sudí mi to po zápase vysvětlil. Ale je to kruté, nebyl to zákeřný faul, je to dvojí trest,“ litoval Jaroslav Veselý, trenér Bohemians. „V tu chvíli zápas ztratil grády, je to škoda,“ povzdychl si.
Hosté byli nebezpeční především v první půli, kdy gólman Florian Wiegele vytasil parádní zákrok proti Čermákovi a vyřešil i další situace. „Nehráli jsme úplně dobře, důležité je, že jsme udrželi nulu. V poločase jsme si k tomu něco řekli a zafungovalo to, pak už byla naše hra v pořádku,“ mínil plzeňský brankář, který netrpělivě čeká, zda mu dorazí pozvánka do rakouského národního týmu.
Před první inkasovanou brankou si vybral smůlu Milan Havel, který se poprvé po nedávném přesunu z Plzně do Bohemians vrátil do Doosan Areny. Po souboji s Memičem mu krvácel nos, musel být ošetřován mimo hrací plochu. Než se stihl vrátit, Viktoria předvedla gólový úder.
„Snažil jsem se narvat tampony do nosu a jít rychle zpátky. Bohužel, než mě tam sudí pustil, tahali jsme míč ze sítě,“ litoval Havel. „Mrzí mě to hodně. Byli jsme výborně připravení, hráli, co chtěli. Ale když si v Plzni připravíte takové šance, musíte je proměnit.“
Po pauze už měli navrch domácí. A kdyby v utkání proměnili samostatné úniky Višinský s Panošem, mohlo se jim dýchat klidněji daleko dřív. „Měli to vyřešit s větší kvalitou, míč zvednout. Ale po půli jsme byli důraznější, důslednější i přesnější v kombinaci, měli víc šancí a vyhráli zaslouženě,“ řekl Hyský.