Slavia koupila Tijaniho, ale hrát za ni zatím nebude. Poslala ho do Liberce

Chtěla ho Sparta, ale v lednu Tijani na Letné neprošel lékařskou prohlídkou. Za měsíc ho angažovala Slavia, která na jeho zdravotním stavu neshledala nic, co by nebylo v pořádku.

Sice odehrál jen utkání proti Opavě a byl u porážky na Slovácku, ale Slavia se ho rozhodla získat natrvalo.

„Pro nás je vždy odměnou za naší prací, pokud si některý z českých top klubů vybere hráče z Jihlavy. U Tijani ten zájem postupně projevila celá česká špička, což také vypovídá o tom, jak zajímavý je to hráč,“ poznamenal jihlavský sportovní ředitel Lukáš Vaculík.

Zatímco Jihlava se do nejvyšší soutěže neprobojovala, Tijani mezi elitou zůstane. Slavia ho dává do Liberce, kde má větší šanci pravidelně nastupovat.

Tijani může být náhradou za Ondřeje Karafiáta, který jako volný hráč přestoupil z Liberce právě do Slavie. Ta s Libercem v posledním době čili obchoduje.

Vedle Karafiáta si z Liberce v letním přestupovém období pořídila záložníky Berana s Malínským a útočníka Kuchtu. Opačným směrem putoval útočník Júsuf, stoper Jugas, ofenzivní záložník Matoušek a obránce Kosek.

Třiadvacetiletý Mohamed Tijani hrál až do sedmnácti let fotbal v rodné vesnici v Pobřeží slonoviny. Poté odešel do španělského Rayo Vallecano, odkud se v lednu 2018 dostal do Česka.

Nejdřív hrál třetí ligu za Vyškov, po roce si ho vyhlédla Jihlava. Stačil rok, aby si ho všimly pražská S. Do Sparty mu to nevyšlo, do Slavie už ano.