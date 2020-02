Tijani jde přece jen do Prahy, nevzala ho Sparta, bere ho Slavia

Mohamed Tijani se přece jen přesunu mezi elitu dočkal. A to přímo do kádru obhájce titulu, který vede ligu o šestnáct bodů.

Uvedl to instagramový účet slaviabackstage, který má blízko ke klubovému vedení a jeho informace jsou vždy velmi přesné.

Kdo je Mohamed Tijani Pochází ze stejného města jako Simon Deli, který je pro Tijaniho vzorem.

„Mohamed Tijani míří do Slavie na hostování s nepovinnou opcí,“ píše slaviabackstage.

Přitom ještě ve čtvrtek večer na dotaz iDNES.cz slávistický sportovní ředitel Jan Nezmar prostřednictvím mluvčího Michala Býčka angažování Tijaniho popřel.

Dvaadvacetiletý stoper dostal v Jihlavě na víkend volno, aby v Praze podstoupil lékařské testy. A pro Slavii je jeho zdravotní stav dostatečně uspokojivý.

Nebyl však pro Spartu, kde Tijani podstoupil zdravotní prohlídku 8. ledna. Jenže lékařům se nezdály okolnosti v souvislosti se zkříženým vazem v koleně.

Spekulovalo se, že mu vaz úplně chybí a koleno mu drží mohutné svaly. Jihlava následně přišla s vysvětlením, že Tijaniho zkřížený vaz je jen oslabený.

Sparta ho chtěla na přestup a na jaro by ho poslala na hostování do Teplic. To už bylo domluvené.

Ale nakonec do toho nešla, nicméně nikoho neodradila. Možnost získat Tijaniho sondovala i Plzeň s tím, že by se k jednání vrátila v letním přestupním termínu.

Slavia se rozhodla už nyní. A věří, že si pořizuje druhého Simona Deliho. Ten prošel Spartou, ale uplatnění v jejím áčku nenašel. Přes povedené angažmá v Příbrami se dostal do Slavie, kde vyrostl ve špičkového stopera. Loni v létě přestoupil do FC Bruggy, kde patří k oporám.