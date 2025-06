Jásira trápila samota, fanoušci ho milovali. V Česku si poradil i s ramadánem Být to hattrick, byla by to dokonalá rozlučka. Ale i po dvou gólech Pardubicím v posledním ligovém zápase za fotbalové Teplice útočník Mohamed Jásir odcházel jako král. „Bude mi chybět všechno,... 6. června 2025 11:15

Fotbalová show z jiné doby. A ve Španělsku opět velebí Yamala: Zaslouží si Zlatý míč! Pokud umíte a chcete, je úplně jedno, v jakém termínu a soutěži zrovna hrajete. Otcové zakladatelé často kritizované Ligy národů si museli ve čtvrtek večer ve Stuttgartu mnout ruce. Španělsko v... 6. června 2025 11:10

Střihavka o děsivé sezoně Pardubic: Vedení mě mohlo úplně v klidu ukončit Fotbalisté Pardubic mají za sebou nejhorší sezonu v nejvyšší soutěži od postupu v roce 2020. Do poslední vteřiny byl ve hře jejich pád do druhé ligy, nakonec se však v baráži s Chrudimí zachránili. V... 6. června 2025 10:10

Pochovali ho v dresu. Smutný příběh černohorské naděje, která čelila i Česku Jeho brankářský dres s číslem 20 visí v kabině londýnského Millwallu coby vzpomínka na usměvavého chlapa a parťáka dost možná i dnes, pětatřicet dnů po konci anglické druholigové sezony. Matija... 6. června 2025 9:30

Dovolená? Restart. Na cestě do Ameriky čekají Čechy velké balkánské boje Premium Patrik Schick si objednal dvoutýdenní dovolenou v Turecku, aby si aspoň trochu vyčistil hlavu. Kapitán Tomáš Souček s novorozeným kloučkem na chvíli zakotvil ve Španělsku. I nejvytíženější slávisté –... 6. června 2025

Francouzi přišli s náporem pozdě. Do finále Ligy národů jde po přestřelce Španělsko Španělští fotbalisté porazili v semifinále Ligy národů ve Stuttgartu Francii 5:4 a v nedělním finále se od 21:00 utkají v Mnichově s Portugalskem. Francouzi se ve stejný den v 15:00 vrátí do... 5. června 2025 23:13

PŘEHLED: Nominace českých fotbalistů na Euro do 21 let. Kdo se objeví na turnaji? Na slovenském mistrovství Evropy do 21 let se představí i výběr českých fotbalistů. Kouč Jan Suchopárek ve čtvrtek večer nominoval 23 jmen, které se v základní skupině poperou o postup do závěrečných... 5. června 2025 20:54

Korea, Jordánsko a Uzbekistán se podívají na fotbalové mistrovství světa Seznam účastníků fotbalového mistrovství světa 2026 se rozrostl o další tři jména. Přímý postup na finálový turnaj z kvalifikace si zajistily týmy Koreje, Jordánska a Uzbekistánu, které se přidaly k... 5. června 2025 20:35

Slavia patří nám všem. Zafeiris? Chce zůstat. Tykač o titulu, Chorém i Sadílkovi Je to rok a půl, co Pavel Tykač koupil fotbalovou Slavii. A už získal mistrovský titul. Navrch do Edenu vrátil Ligu mistrů. Jaký velkoklub by si přál v soutěži potkat? „Jsem velký fanda barcelonského... 5. června 2025 19:52

Rada dostal za konflikt a červenou kartu v baráži stop na jeden zápas, Josl na tři Petr Rada, nyní už bývalý trenér fotbalistů Dukly Praha, dostal za vyloučení v ligové baráži stop na jeden zápas. Kondiční trenér Vyškova Tomáš Josl má zákaz výkonu funkce ve třech utkáních a zaplatí... 5. června 2025 17:33



Turnaj McDonald’s Cup vyvrcholil v Teplicích, dorazil i nový předseda FAČR Letošní ročník McDonald’s Cupu, největšího školního sportovního projektu v Česku, poznal své vítěze. První místa ve svých kategoriích vybojovaly školy ZŠ Davle, ZŠ Sportovní Uherské Hradiště a ZŠ a... 5. června 2025 16:59