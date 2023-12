Bláznivější než Balotelli? Slávisté si troufají, ale věří: Ihattarena umravníme!

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Pár příšerných přešlapů už fotbalová Slavia udělala. Takový Gino van Kessel, reprezentant dalekého ostrůvku Curacao, přicházel za téměř čtyřicet milionů korun z Trenčína, ale vybavíte si, že by se mu vůbec něco povedlo? Nebo turecký záložník Halil Altintop. Jen za podpis smlouvy dostal šest milionů. A výkony za ty prachy? Šílený nepoměr. Co Alexandru Baluta, náladový Rumun a svého času vůbec nejdražší slávistický nákup za šedesát milionů? Byl to výbuch! Mohamed Ihattaren je jiná kategorie, Slavia ho nekoupila, protože kreativní záložník byl bez smlouvy. Ale i u něj platí, že rizika převažují.