Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Koncept Nových Bazalů je dílem projektantů urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Stadion má mít kapacitu nejvýše 20 tisíc míst, v současných cenách by stál dvě a půl miliardy korun a sloužit má od roku 2031.
Opravdu bude? Šéfové ostravského Baníku Ostrava jsou přesvědčení, že ano. „Věřím tomu. Vůle města i kraje je velká,“ podotýká Bělák.
Ostravský primátor Jan Dohnal řekl, že zástupci města předpokládají, že se na stavbě bude penězi podílet i Baník. Už jste o případné částce jednali?
Jak říkal pan primátor, v současné době se o modelu financování jedná, takže zatím nevím, jak výrazný příspěvek Baníku bude (hlavní náklady ponese město, jeho představitelé chtějí využít i různé dotační programy, a 250 miliony korun přispěje kraj – pozn. red.).
Bavili jste se s Václavem Brabcem, majitelem Baníku, jakou částku by mohl do stadionu vložit?
Ta diskuse probíhá a není to jen o samotné stavbě, ale i o provozu. Dneska je Baník v nájmu na Městském stadionu ve Vítkovicích, takže i pro nás bude návrat na Bazaly novum. Nové Bazaly ale budou města, takže pokud jde o peníze, tak celkový model toho, jak vše bude fungovat, teď řešíme.
Dá se říct, že pro Baník bude odměna, pokud se po šestnácti letech vrátí na Bazaly?
Upřímně to moc jako odměnu neberu. Jsem moc rád, že se město rozhodlo vrátit Baník zpátky na Bazaly, protože tam patří. A období, kdy Baník hrál ve Vítkovcích, bude zapomenuto z pohledu, že tam opravdu nejsme doma. Přijedeme tam jenom před zápasem v den utkání, takže každou sezonu od začátku do konce hrajeme venku.
Návštěvy na utkáních Baníku patří k nejvyšším v lize. I tak očekáváte, že na Bazalech případně zájem fanoušků ještě poroste?
Samozřejmě. Díky tomu, že město přizvalo do procesu přípravy Nových Bazalů odborníky z celé Evropy, tak víme, že nárůst návštěvnosti na nových stadionech je obecně velký. Čekáme, že Nové Bazaly budou komfortní pro diváky, vysoko nad tím, jak vypadají dneska stadiony v Česku, a že diváci budou mít o to větší důvod na zápasy chodit.
Leč k tomu budou muset přispět svými výkony i fotbalisté, kteří se momentálně výsledkově trápí.
Ve sportu je to tak, že se někdy daří a vyjde všechno, jindy se vám daří méně. Mužstvo má potenciál, hráči nezapomněli hrát fotbal, takže věřím, že se situace brzy otočí a posuneme se do vyšších pater ligy.
Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu
Mohli jste se k projektu stadionu vyjádřit i vy, zástupci Baníku?
Ano, protože jsme s panem majitelem Václavem Brabcem byli součásti poroty a širšího pracovního týmu. Jsme velmi spokojení. Výsledná podoba i funkčnost a ten komfort, který by měl stadion nabízet, jsou tak vysoké, že jsem lépe postavený a fungující stadion neviděl. Samozřejmě vše je ve fázi plánů, ale dokumenty jsou už tak podrobné, že si člověk už umí představit i každodenní život na stadionu.
Uplatnili jste i poznatky, které jste získali, když jste před soutěží na Nové Bazaly navštívili jiné stadiony, abyste zjistili, jak fungují?
Je to tak. Byli jsme si prohlédnout novější arény, ale trend se znovu hodně posunul. Když se podíváme na nejnovější stadiony, které vznikají třeba na Blízkém východě nebo v Americe, tak jsou promyšlenější. Jejich funkčnost nejen po dobu zápasu, ale i celkově je mnohem vyšší. A Nové Bazaly to splňují. Stadiony, které jsme navštívili, byly velmi dobré, ale v porovnání s Bazaly – a věřím tomu – budou zaostávat.
Na kterých stadionech jste byli?
Na Rapidu Vídeň a také ve Španělsku, v Itálii a v Nizozemsku, což je země, kde v poslední době vyrostlo hodně menších stadionů, ale kvalitních. Nové Bazaly díky studiím, které jsou, co se týče sportovních staveb, jedny z nejvěhlasnějších na světě, jsou tak promyšlené, že budou o dost funkčnější a estetičtější. Mnohem lepší než stadiony, které jsme viděli.