Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Jiří Seidl
  15:35
Vítězný návrh nového stadionu už zástupci Ostravy i fotbalového Baníku představili. Teď jej ještě přeměnit ve skutečnost. „Od začátku od města cítíme drajv, aby byl projekt dokončený,“ říká Michal Bělák, výkonný ředitel klubu.
Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.

Stadion by se měl stát dominantou Ostravy.
Součástí areálu má být i velké tréninkové centrum.
Koncept Nových Bazalů je dílem projektantů urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Stadion má mít kapacitu nejvýše 20 tisíc míst, v současných cenách by stál dvě a půl miliardy korun a sloužit má od roku 2031.

Opravdu bude? Šéfové ostravského Baníku Ostrava jsou přesvědčení, že ano. „Věřím tomu. Vůle města i kraje je velká,“ podotýká Bělák.

Ostravský primátor Jan Dohnal řekl, že zástupci města předpokládají, že se na stavbě bude penězi podílet i Baník. Už jste o případné částce jednali?
Jak říkal pan primátor, v současné době se o modelu financování jedná, takže zatím nevím, jak výrazný příspěvek Baníku bude (hlavní náklady ponese město, jeho představitelé chtějí využít i různé dotační programy, a 250 miliony korun přispěje kraj – pozn. red.).

Bavili jste se s Václavem Brabcem, majitelem Baníku, jakou částku by mohl do stadionu vložit?
Ta diskuse probíhá a není to jen o samotné stavbě, ale i o provozu. Dneska je Baník v nájmu na Městském stadionu ve Vítkovicích, takže i pro nás bude návrat na Bazaly novum. Nové Bazaly ale budou města, takže pokud jde o peníze, tak celkový model toho, jak vše bude fungovat, teď řešíme.

Výkonný ředitel Michal Bělák na předsezonní tiskové konferenci Baníku Ostrava.

Dá se říct, že pro Baník bude odměna, pokud se po šestnácti letech vrátí na Bazaly?
Upřímně to moc jako odměnu neberu. Jsem moc rád, že se město rozhodlo vrátit Baník zpátky na Bazaly, protože tam patří. A období, kdy Baník hrál ve Vítkovcích, bude zapomenuto z pohledu, že tam opravdu nejsme doma. Přijedeme tam jenom před zápasem v den utkání, takže každou sezonu od začátku do konce hrajeme venku.

Návštěvy na utkáních Baníku patří k nejvyšším v lize. I tak očekáváte, že na Bazalech případně zájem fanoušků ještě poroste?
Samozřejmě. Díky tomu, že město přizvalo do procesu přípravy Nových Bazalů odborníky z celé Evropy, tak víme, že nárůst návštěvnosti na nových stadionech je obecně velký. Čekáme, že Nové Bazaly budou komfortní pro diváky, vysoko nad tím, jak vypadají dneska stadiony v Česku, a že diváci budou mít o to větší důvod na zápasy chodit.

Leč k tomu budou muset přispět svými výkony i fotbalisté, kteří se momentálně výsledkově trápí.
Ve sportu je to tak, že se někdy daří a vyjde všechno, jindy se vám daří méně. Mužstvo má potenciál, hráči nezapomněli hrát fotbal, takže věřím, že se situace brzy otočí a posuneme se do vyšších pater ligy.

Mohli jste se k projektu stadionu vyjádřit i vy, zástupci Baníku?
Ano, protože jsme s panem majitelem Václavem Brabcem byli součásti poroty a širšího pracovního týmu. Jsme velmi spokojení. Výsledná podoba i funkčnost a ten komfort, který by měl stadion nabízet, jsou tak vysoké, že jsem lépe postavený a fungující stadion neviděl. Samozřejmě vše je ve fázi plánů, ale dokumenty jsou už tak podrobné, že si člověk už umí představit i každodenní život na stadionu.

Uplatnili jste i poznatky, které jste získali, když jste před soutěží na Nové Bazaly navštívili jiné stadiony, abyste zjistili, jak fungují?
Je to tak. Byli jsme si prohlédnout novější arény, ale trend se znovu hodně posunul. Když se podíváme na nejnovější stadiony, které vznikají třeba na Blízkém východě nebo v Americe, tak jsou promyšlenější. Jejich funkčnost nejen po dobu zápasu, ale i celkově je mnohem vyšší. A Nové Bazaly to splňují. Stadiony, které jsme navštívili, byly velmi dobré, ale v porovnání s Bazaly – a věřím tomu – budou zaostávat.

Na kterých stadionech jste byli?
Na Rapidu Vídeň a také ve Španělsku, v Itálii a v Nizozemsku, což je země, kde v poslední době vyrostlo hodně menších stadionů, ale kvalitních. Nové Bazaly díky studiím, které jsou, co se týče sportovních staveb, jedny z nejvěhlasnějších na světě, jsou tak promyšlené, že budou o dost funkčnější a estetičtější. Mnohem lepší než stadiony, které jsme viděli.

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

7. listopadu 2025  15:35

Nový trenér? Žádný deadline, řekl Nedvěd. O jménech nemluvil, ale šanci má i Köstl

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Nechtěl komentovat, co s fotbalovou reprezentací bude po listopadovém srazu. „Myslím si, že tahle otázka sem nepatří,“ přesvědčoval manažer národního týmu Pavel Nedvěd na páteční nominační tiskové...

7. listopadu 2025  15:11

Guardiola dosáhne proti Liverpoolu na velký milník. Odkoučuje svůj tisící zápas

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Nedělní zápas mezi Manchesterem City a Liverpoolem bude nejen šlágrem anglické fotbalové ligy, ale také velkým milníkem pro trenéra domácího týmu Pepa Guardiolu. Bývalého španělského reprezentanta...

7. listopadu 2025  14:50

Protesty před zápasem Aston Villy, kam nemohli Izraelci. Policie zatkla 11 osob

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Čtvrtečnímu zápasu fotbalové Aston Villy, která na duel Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv (2:0) zakázala vstup izraelským fanouškům, předcházely protesty a nepokoje. Akci přihlíželo více než 700...

7. listopadu 2025  14:45

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Zahraniční vedení českobudějovického fotbalového klubu nereflektovalo podmínky Jihočeského kraje a města ze vzájemné schůzky. Finanční podpora od obou organizací pro druholigový klub i tamní...

7. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  14:09

Strnad dostal od antimonopolního úřadu zelenou ke koupi plzeňské Viktorie

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci majiteli zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

7. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  14:07

Köstl pozval nováčky Sejka a Hellebranda. Do repre se vrací Ryneš, chybí Krejčí

Jaroslav Köstl, asistent trenér české reprezentace, během utkání s Gruzií.

První nominace dočasného trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Köstla: vzal dva nováčky Václava Sejka s Patrikem Hellebrandem, do týmu po delší vrátil Matěje Ryneše a logicky neopomněl uzdraveného...

7. listopadu 2025  12:15,  aktualizováno  14:02

Los baráže fotbalového MS proběhne v Curychu na konci listopadu

Sídlo Mezinárodní fotbalové federace FIFA v Curychu ve chvíli, kdy se rozhodlo...

Losování baráže fotbalového mistrovství světa, které budou příští rok společně hostit USA, Kanada a Mexiko, se uskuteční 20. listopadu v sídle FIFA v Curychu. Play off pro 12 evropských celků se s...

7. listopadu 2025  13:46

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

7. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  12:23

Nečekaný střelec Slavíček: Gól? Šmudla, ale to stačí! Kluci si mě zatím nedobírali

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Od našeho zpravodaje v Arménii Za A-tým fotbalové Sigmy se dosud prosadil jen jednou, druhý gól si ale schoval na pravou chvíli. Filipovi Slavíčkovi, odchovanci Olomouce, bude dozajista jedno, že spoluhráči jeho trefu nazývají...

7. listopadu 2025  11:17

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Sázkařská aféra v Turecku: 18 zatčených, v kauze figuruje i šéf prvoligového klubu

Turečtí fanoušci před utkáním s Nizozemskem.

Při vyšetřování sázkařské aféry v tureckém fotbale zatkli 18 lidí. Prokuratura nařídila zadržet 21 osob včetně 17 rozhodčích a předsedy prvoligového Eyüpsporu.

7. listopadu 2025  10:27

Žitný přijde „jen“ o osm zápasů, odvolací komise mu zmírnila trest

Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.

Odvolací komise Fotbalové asociace ČR o dvě utkání zmírnila Patriku Žitnému ze Zbrojovky Brno desetizápasový trest za faul na Tomáše Kotta z Ústí nad Labem.

7. listopadu 2025  10:09

