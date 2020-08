Zlín chce v Mladé Boleslavi navázat na výkon z konce derby

„Stejně jako nám, tak ani jim se nepodařil vstup do nového ročníku. Na Bohemce utržili vysokou prohru. Myslím si, že jejich trenér určitě udělá nějaké změny, protože jsem viděl, že už ve 40. minutě střídal. Šli do hry Dominik Mašek a Davis Ikaunieks, kteří tady hrávali. Takže předpokládám, že nějaké změny tam budou,“ uvažoval v rozhovoru pro klubový web zlínského Fastavu univerzál Antonín Fantiš. „Navíc budou hrát doma, pod tlakem a budou muset vyhrát,“ doplnil. Vysoká prohra soupeře ho sice překvapila, žádné velké závěry z ní ale nedělá.



Mladá Boleslav vs. Zlín Online reportáž v v neděli od 17 hodin

„Bylo to první kolo, takže si myslím, že by to měli hodit za hlavu. Na jejich místě bychom to asi tak udělali, protože nic jiného s tím udělat nejde, a jednoznačně se připravili na domácí zápas, který ale musejí vyhrát. Zároveň je to pro ně ale tlak, který musí zvládnout,“ poznamenal Fantiš. „Přesto doufám, že ten zápas zvládneme my a šance, které jsme v utkání se Slováckem měli a neproměnili, tak teď proměníme a vyhrajeme,“ burcuje tým.

Sám z derby odehrál jen posledních deset minut, dává se totiž do pořádku po zranění z úvodního utkání přípravy proti Trenčínu, v němž byl přitom zlínským tahounem. „Trénuji druhý týden. Mám za sebou všechny tréninky, cítím se dobře, takže doufám, že vydržím co nejdéle. Nevím, jestli devadesát minut, to neumím říct, ale zatím se cítím v pohodě,“ ujistil osmadvacetiletý Fantiš.

Jeho příchod do krajského derby dokázal zlínskou hru oživit. Sám měl na kopačce i vyrovnání.

„Ten závěr byl od nás hodně dobrý. Měli jsme tam šance a mohli to znova otočit na svoji stranu. Bohužel jsme ty šance nedali. Doufám, že teď budeme hrát stejným stylem, jako jsme končili zápas se Slováckem, a ty šance proměníme,“ přeje si.