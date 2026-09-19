ONLINE: Mladá Boleslav - Zbrojovka Brno, oba týmy bojují o místo v nejlepší trojce

Mladá Boleslav před týdnem poprvé prohrála, nezvládla šlágr v Liberci, který je druhý. To Zbrojovka v brněnském derby porazila Artis.
Pro výběr trenéra Martina Svědíka to byla pátá výhra v této ligové sezoně, přemohl ho taky jen Liberec a Slavia. Zbrojovce se v prvním představení v nejvyšší domácí soutěži po třech letech podařilo porazit například Spartu nebo Hradec Králové. S šestnácti body drží čtvrtou příčku.
Mladá Boleslav má zápas na Bohemians k dobru, z pátého místa na Zbrojovku ztrácí jen dva body. Vedle prohry s Libercem ztratila body jen remízami s Pardubicemi a Olomoucí.
J. Floder - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - J. Zíka, D. Langhamer, S. John, F. Špatenka, M. Šubert - J. Klíma
A. Hrdina - F. Vedral, J. Klíma, Kaká, A. Dante - P. Čavoš, J. Janetzký, Š. Langer - T. Vachoušek, D. Vašulín, A. Vaníček
S. Grygar, D. Donát, V. Vorel, D. Pech, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák, M. Obdržálek
P. Ševčík, D. Granečný, J. Zmrhal, T. Břečka, L. Ezeh, B. Kanakimana, O. Velich, E. Hunal, A. Soliu, M. Rymarenko, O. Prodělal