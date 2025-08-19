Chance Liga 2025/2026

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Autor:
  21:20
Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník plzeňských fotbalistů Denis Višinský, který třemi góly zajistil západočeskému celku teprve druhé vítězství v soutěži z pěti zápasů.
Plzeňský útočník Denis Vyšinský slaví gólový hattrick proti Mladé Boleslavi.

Plzeňský útočník Denis Vyšinský slaví gólový hattrick proti Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Ústí nad Labem, 18.8. 2025, FK Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga....
Plzeňský útočník Amar Memič slaví gól v utkání s Boleslaví.
Plzeňští hráči slaví vedení nad Mladou Boleslaví.
Boleslavský brankář Aleš Mandous byl při utkání s Plzní v permanenci.
7 fotografií

„Snažil jsem se hlavně pomoct týmu a být prospěšný,“ oddechoval v rozhovoru pro Oneplay Sport s cenou pro hráče utkání, které Plzeň ovládla 5:0.

Do základní sestavy ho po letním příchodu z Liberce kouč Miroslav Koubek vybral teprve podruhé. Víkendovou prohru 0:2 na Dukle navíc sledoval jen z lavičky a tou dobou měl za sebou jen chabých 95 soutěžních minut během osmi zápasů.

O to větší překvapení způsobil, když třikrát vyzrál na gólmana Aleše Mandouse. Když ho předskočil ve vzdušném souboji a zakončil hlavou, na ruce ukázal tři prsty, zadrobil a šťastně zapumpoval pěstí.

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

„Že z toho nakonec bude hattrick, to mě vážně nenapadlo,“ culil se dvaadvacetiletý mládežnický reprezentant. „Oslava bude ale skromná, už v sobotu zase hrajeme.“

Poprvé se radoval, když mu Amar Memič, v úterý dokonce čtyřbodový krajní bek, vrátil do malého vápna hlavou přetažený centr. „Nejtěžší gól, protože teprve ten mi dodal sebevědomí,“ zamýšlel se Višinský.

Hned za pět minut se jejich spolupráce zopakovala, když si ho bosenský bek všiml dobíhat od půlky hřiště až do vápna. „Což je můj úkol, protihráč se se mnou naštěstí nechytil a mně se povedlo trefit,“ líčil sympaťák s devítkou na dresu.

Plzeňští hráči slaví vedení nad Mladou Boleslaví.

A potřetí, to už Plzeň hrála přesilovku po vyloučení Davida Kozla, mu přesně sedl na hlavu centr Cheicka Souarého a gólman Mandous už se přes něj nedostal. Přitom Višinský není žádný obr, měří 178 centimetrů. „Nečekal jsem, že se dostanu takhle vysoko,“ podotkl.

Na příležitost si musel počkat. Plzeň ho výhledově přiváděla na pozici středního záložníka či podhrotového hráče. A jakmile prodala Pavla Šulce do Lyonu, místo se po několika týdnech uvolnilo.

Trenér Koubek nejdřív na Šulcově pozici zkoušel Prince Adua, ghanský talent, který v minulé sezoně Plzeň okouzlil. Jenže nepovedený zápas na Dukle rozhýbal změny.

Spolehlivý Memič

Plzeňský útočník Amar Memič slaví gól v utkání s Boleslaví.

Obrovský podíl na vítězství v Mladé Boleslavi měl díky třem asistencím a jednomu gólu také bosenský bek Amar Memič.

Radoval se díky přesné technické ráně levačkou po zaseknutí, dvakrát přihrával Višinskému a jednou kapitánu Vydrovi.

„Amar to je konstantní velmi dobrý výkon. On je rychlostní a neskutečně vytrvalý typ. Je jedno, kdo z těch dvou byl lepší, pomohli nám oba,“ lebedil si trenér Miroslav Koubek.

„Denis z přípravy původně nevzešel jako hráč do základu v české lize, ale neustále jsem mu zdůrazňoval, že jeho čas přijde,“ kývl Koubek.

Višinský jeden hattrick nasázel už za Liberec, když loni v listopadu triumfoval v Olomouci 4:1. Do té doby se přitom v žádném zápase neprosadil víc než jednou. Poslední sezona pro něj byla skutečně průlomová, k devíti trefám přidal i tři asistence.

Těžko uvěřit, že do Plzně odcházel po vypršení smlouvy úplně zadarmo.

Kariéru rodák z Mělníka začínal ve Slavii, kde mu ještě v sedmnácti po dvou pohárových gólech při premiéře proti Karlovým Varům věštili velkou budoucnost a raketový vzestup.

Záhy odešel na hostování do druholigové Vlašimi, kde zaujal třemi góly v patnácti zápasech. Jenže se nevracel do Slavie, nýbrž přestoupil na sever Čech. V Liberci vydržel tři a půl roku, během nichž se vypracoval do kádru mládežnické jedenadvacítky a zahrál si i na Euru na Slovensku.

A teď už pálí v Plzni.

6. kolo

5. kolo

3. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
