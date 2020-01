Boleslav má volné místo v útoku, hlásí se o něj navrátilec Wágner

„Pro mě se nic nemění. Šel jsem do přípravy s tím, že budu pracovat, jak nejlépe budu umět, a co z toho vznikne, uvidíme,“ řekl zkušený fotbalista.



Odchodem Komličenka se ale pro vás šance na sestavu zvyšuje, ne?

Pracovat se musí, tak jako tak. Konkurence zůstává dobrá. I tak je tady spousta kvalitních hráčů, kteří při nějakém míchání sestavou můžou hrát místo mě.



Prý jste v létě příliš dobře nenesl, že jste se nestal náhradou za Komličenka, který měl odejít už tehdy, ale nakonec ještě zůstal. Bylo to tak?

Ve výsledku mě Mladá Boleslav nikam nevyháněla, já jsem se pro ten Zlín rozhodl sám. Tam to bylo o normální domluvě, když už se pak vědělo, že Komli zůstal. Myslím si, že na mě spíš mělo vliv to, že jsem v letní přípravě nemohl asi měsíc pořádně trénovat, než to, že jsem musel znovu na nějakou dobu změnit působiště. Měnit ho dvakrát za jeden měsíc není úplně dobré. Navíc, když tam jdete na tři měsíce, tak jste furt na nějakém hotelu a je to nekomfortní. Ale věděl jsem, co mě čeká, sám jsem se tak rozhodl a koukal bych spíše dopředu než na to, co bylo.

O to více budete nyní chtít přesvědčit trenéra, abyste mohl zůstat?

V létě jsem se domluvil s Mladou Boleslaví kvůli tomu, že budu náhrada za útočníka Komličenka, a vím, že to nebude jednoduché, protože Komli předvedl spoustu gólů, vyhrál nejlepšího střelce. Budu co nejméně poslouchat řeči, jestli na to mám, nebo nemám. To se ukáže na hřišti. Pro mě je to výzva. Lidem asi Komličenko bude chybět a já se jim nedivím. Udělal toho pro Mladou Boleslav hodně. Já se budu snažit dělat co nejvíce proto, aby jim chyběl co nejméně.



POSILA DO ÚTOKU. Tomáš Wágner pózuje po boku prezidenta klubu Josefa Dufka (vlevo) s dresem Mladé Boleslavi.

Z Karviné jste byl zvyklý na dobrá ofenzivní čísla. Jak hodnotíte Zlín?

Bylo to tam takové složitější. Nějaká část jde určitě za tou letní přípravou, kterou jsem prakticky neabsolvoval, naplno jsem trénoval jen asi týden před ligou. Pak jsem moc nehrál, až když jsem přešel do Zlína. Někdo se s tím vypořádá líp, někdo hůř. Já jsem se s tím moc nevypořádal, i když jsem dělal všechno. Odehrál jsem dost zápasů a chtěl jsem Zlínu pomoct. Statistiky nebyly takové, ale už je to pryč a nedám kvůli třem měsícům hlavu dolů a nevykašlu se na všechno. Ve fotbale je normální, že se vám daří a za měsíc se to změní a můžete být jinde.



Budete chtít navázat třeba na to, co vám šlo s Budínským v Karviné?

S Buďou se mi samozřejmě hraje dobře. Zvykli jsme si tam na sebe. Sedí nám to. Dneska to bylo vidět, můžeme ten zápas, který jsme vyhráli 5:0 (s Dunajskou Stredou), hodnotit dobře. Byly tam věci, které jsme mohli dohrát lépe, ale byla tam spousta dobrých akcí. Ještě jsem neslyšel trenéra, tak nevím, ale doufám, že bude spokojený.