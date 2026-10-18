V tabulce zápasů na vlastním stadionu je Mladá Boleslav neposkvrněná: pět zápasů, pět výher, skóre 11:1. A první místo. „Víme, že doma dáváme góly a moc jich nedostáváme, zatím jen jeden se Slováckem,“ popsal Majer argumenty pro placebo efekt. Zároveň ale upozornil: „Zase se nám zhoršila bilance venku, kde jsme třikrát za sebou prohráli a nedali ani gól.“
Jestli má Mladá Boleslav dvě masky, tak jen výsledkové. Herní až tolik ne. Majer zaznamenal, že při posledních venkovních nezdarech na Bohemians (0:1) a v Plzni (0:3) si jeho tým vytvořil převahu v držení míče.
„V obou zápasech jsme měli přes 500 přesných přihrávek. Bohužel utkání, kdy si herní převahu vytvoříme, se nám nedaří zvládat lépe výsledkově. Už loni se nám to nedařilo,“ připomněl kouč.
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„Naopak vyhráváme utkání, kdy máme 350–400 přihrávek. Vím, že tato statistika není rozhodující, ale opravdu se nám to takhle stává. Něco takového řeší i Sparta. Hraje podobným stylem jako my, taky vítězí, když nemá takovou převahu.“
Sedmačtyřicetiletý rodák z Prahy považuje za výzvu dotáhnout k bodům právě zápasy, kdy jeho tým diktuje hru. „Vždy je lepší ji mít pod kontrolou, než nemít. Bohužel za rok a čtvrt se nám to nepodařilo realizovat,“ vadí mu.
V Plzni si hráči Mladé Boleslavi vyměnili 582 přihrávek, zatímco domácí jich měli 358. V Ďolíčku byl poměr 606:350 ve prospěch poražených.
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Mladá Boleslav - Teplice 1:0, domácí zabrali, o jedinou trefu se postaral Zíka
Proti Teplicím konečně víc než půltisícovka přihrávek k vítězství vedla – domácí jich zapsali 524, hosté 430. O úplnou převahu však nešlo, neboť skláři se hnali za vyrovnáním a trefili i tyč.
„Teplice začaly živěji, my rozběhávali středeční dohrávku. Pomohla nám vstřelená branka,“ zmínil Majer první trefu sezony mladého záložníka Jana Zíky. „Po dlouhé době jsme se prosadili po standardní situaci. Od té chvíle jsme hru srovnali. Jsme rádi za výhru, bylo by nepříjemné, kdybychom třikrát za sebou nebodovali.“
Že by boleslavské hráče svíral tlak po dvou posledních nulových představeních, to Majer nevnímal. „Až jsem byl překvapený, s jakou chutí kluci trénovali, jak byli nastavení, že na ně nepřišla deprese nebo krize,“ vypozoroval vůdce lavičky. „Možná nám pomohlo vědomí, že v zápasech v Plzni i na Bohemce nám hra výrazně nespadla, spíš koncovka.“
Teplice vychytal brankář Vojtěch Vorel, poprvé v ligové sezoně upřednostněný před jedničkou Jiřím Flodrem. „Přišel už v zimě a věděli jsme, že je velice kvalitní brankář. Vždy, když nastoupil, to prokázal. Cítili jsme, že program byl pro Jirku náročný a zápasy psychicky těžké: neměl tolik zákroků a inkasoval, aniž by za to mohl. Chtěli jsme mu ulevit,“ vysvětlil kouč rošádu, která vedla k čistému kontu.
A k páté domácí výhře v řadě. Mladoboleslavská tvrz podle záložníka Zíky má základy i v hrací ploše: „Máme skvělou trávu, na které se hraje parádně. Každý fotbalista vám to potvrdí. Od toho se odvíjí naše kombinační a technická hra, nechceme míče jen nakopávat.“
I proto se tým z města automobilů drží v ligové špičce. „V každém zápase vidíme, jak rozhodují jednotlivé momentky. Chtěli jsme střídat Šuberta, odložili jsme to o jednu situaci a on ještě trefil tyč, mohl skórovat,“ přiblížil Majer.
„Hrana úspěchu a neúspěchu je hrozně tenká. Víme, jak je to v lize vyrovnané – jeden dva týmy odskočené, jinak každý může porazit každého.“
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Holeš o červené Chorého: Pokud se ukáže, že to byl další zkrat, tak už je to špatný
V sobotu může Mladá Boleslav zatočit s černou venkovní šňůrou, vyráží ovšem na horkou půdu do Edenu. Slávisté budou bez potrestaného útočníka Tomáše Chorého, který měl rozhodčímu v zápase s Hradcem Králové ukázat prostředníček.
„Kolegové povídali, že se něco stalo, ale já si spíš říkal, že Slavia podruhé v řadě nebude chtít doma remizovat. Že to bude pro nás těžší než normálně,“ odtušil trenér Mladé Boleslavi.
„Hradec ukázal, že se dá se Slavií hrát, my se o to budeme snažit taky. Zase to bude o tom, jak úspěšní budeme v obou pokutových územích. Chceme navázat na předchozí venkovní sérii, kdy jsme devět zápasů neprohráli.“