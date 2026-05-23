ONLINE: Mladá Boleslav - Teplice, hraje se o jedenácté místo, domácím stačí remíza

Mladá Boleslav už od začátku nadstavby starosti se záchranou nemá, i kvůli chybějící motivaci z prvních tří zápasů získala jen dva body za remízy s Baníkem a Zlínem, k tomu prohrála s Duklou. Naposled však vyhrála 3:0 na Slovácku.
Teplice šly do nadstavby s obavami, ale výsledkově zápasy zvládají: tři výhry, jedna remíza. V případě výhry obsadí konečnou jedenácté místo.
J. Floder - D. Mareš, J. Harušťák, O. Karafiát, M. Hybš - D. Donát, D. Kozel, D. Kostka, F. Lehký, J. Kolařík - J. Klíma
K. Lichtenberg - E. Fully, L. Takács, J. Jakubko - J. Fortelný, M. Bílek, M. Riznič, D. Mareček, J. Švanda - M. Kozák, T. Zlatohlávek
V. Vorel, M. Ševčík, D. Langhamer, A. Zouhar, N. Penner, M. Králik, M. Šubert, M. Krulich, C. Kabongo, S. John, F. Matoušek
P. Kodeš, L. Mareček, D. Večerka, M. Radosta, R. Ludha, I. Hopi