ONLINE: Boleslav - Teplice 0:0, domácí chtějí pryč z barážové příčky

V týdnu boleslavský klub přivedl z Plzně na hostování útočníka Kabonga, ale to jeho potíže s defenzívou neřeší.
Mladá Boleslav, které patří až čtrnáctá barážová příčka, ve dvou zápasech jarní části sezony dostala šest branek. Remizovala s Bohemians 2:2 a podlehla na Slavii 0:4. Celkem její brankáři inkasovali 47 branek, což je zdaleka nejvíc ze všech.
Teplice jsou naopak z nejhoršího venku, po minulém vítězství nad Karvinou je od Boleslavi dělí šest bodů.
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, F. Lehký, J. Kolařík, M. Ševčík, M. Šubert - J. Buryán
M. Trmal - N. Audinis (31. J. Fortelný), D. Halinský, D. Večerka, E. Fully - M. Bílek, P. Kodeš, M. Radosta, D. Mareček, M. Náprstek - T. Zlatohlávek
D. Kostka, D. Pech, N. Penner, V. Vorel, S. John, C. Kabongo, D. Langhamer, D. Kozel, D. Mareš, J. Zíka
L. Krejčí, M. Pulkrab, J. Fortelný, R. Jukl, M. Kozák, R. Ludha, B. Nyarko, K. Lichtenberg, J. Jakubko
26. N. Audinis, 33. T. Zlatohlávek