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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Mladá Boleslav - Teplice 1:0, domácí chtějí zabrat, trefuje se Zíka

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Sledujeme online   14:40aktualizováno  15:28

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Teplický Matěj Radosta centruje v zápase s Mladou Boleslaví. | foto: ČTK

Po dvou porážkách za sebou se fotbalisté Mladé Boleslavy chtějí zase zvednout. V 11. kole první ligy v souboji dvou týmů z první poloviny tabulky hostí Teplice, které mají stejně bodů. Utkání sledujte od 15.00 v online reportáži.

Mladá Boleslav po nadějném startu do sezony začala ztrácet. Z posledních čtyř ligových zápasů tři prohrála – v Liberci, v Plzni a v týdnu v dohrávce na Bohemians. Ani v jednom utkání nevstřelila gól.

Teplicím se naopak v poslední době daří, z posledních pěti zápasů získaly deset bodů.

Chance Liga 2026/2027
17. 10. 2026 15:00
Zápas probíhá
Ml. Boleslav : Teplice 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
25. J. Zíka
Góly:
Sestavy:
V. Vorel - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - J. Zíka, D. Kozel, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Sestavy:
M. Trmal - M. Riznič, D. Večerka, O. Vientiess, J. Švanda - L. Mareček, J. Fortelný, J. Auta, D. Mareček, M. Radosta - M. Kozák
Náhradníci:
J. Floder, S. Grygar, D. Donát, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák
Náhradníci:
L. Takács, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, M. Čermák, R. Jukl, M. Bílek, K. Lichtenberg, J. Harušťák, A. Badamosi, J. Jakubko, I. Hopi
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 5 2 3 17:13 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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