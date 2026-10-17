ONLINE: Mladá Boleslav - Teplice 1:0, domácí chtějí zabrat, trefuje se Zíka

Mladá Boleslav po nadějném startu do sezony začala ztrácet. Z posledních čtyř ligových zápasů tři prohrála – v Liberci, v Plzni a v týdnu v dohrávce na Bohemians. Ani v jednom utkání nevstřelila gól.
Teplicím se naopak v poslední době daří, z posledních pěti zápasů získaly deset bodů.
25. J. Zíka
V. Vorel - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - J. Zíka, D. Kozel, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
M. Trmal - M. Riznič, D. Večerka, O. Vientiess, J. Švanda - L. Mareček, J. Fortelný, J. Auta, D. Mareček, M. Radosta - M. Kozák
J. Floder, S. Grygar, D. Donát, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák
L. Takács, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, M. Čermák, R. Jukl, M. Bílek, K. Lichtenberg, J. Harušťák, A. Badamosi, J. Jakubko, I. Hopi