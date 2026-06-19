Boleslav zahájila přípravu na FTVS. Kouč Majer: Věříme si do vyšších pater tabulky

Třiadvacetiletý Ševčík přišel na hostování nejprve loni v lednu do konce jarní části předminulé sezony. Ve středočeském celku nakonec zůstal i celý uplynulý ročník, s devíti brankami se stal nejlepším ligovým střelcem mužstva.
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„Za sezonu jsem rád, devět gólů je krásné číslo. Řekl bych, že jsem skončil nad očekáváním. Seděl mi herní styl trenéra Majera. Balony u nás nelétaly vzduchem. Je příjemné dostávat míče po zemi, jak chci,“ řekl Michal Ševčík.
Kam povedou jeho další kroky, je zatím v tuto chvíli nejasné, i když by se jistě rád popral o místo ve Spartě. „Jedna věc je, jak si věřím já. Druhá pak, jak to vidí Sparta a jak bude spokojená. Těším se, bude to pro mě zase další výzva. A doufám, že spokojenost bude oboustranná. Ve Spartě jsem už byl jednu sezonu, naposledy v létě před rokem jsem se s ní taky připravoval.“
Floder se připojí později
K boleslavskému týmu se až v průběhu přípravy přidají gólman Jiří Floder a záložník Bolu Ogungbayi. Vzhledem k rekonvalescenci se individuálně budou připravovat Jan Zíka a Vojtěch Hora.
Testy na FTVS absolvoval tenhle kádr: brankář Stefan Jovanoski a hráči Jan Buryán, Denis Donát, Jan Harušťák, Jan Jinoch, Solomon John, Matěj Hybš, Ondřej Karafiát, Jiří Klíma, Filip Kolář, Josef Kolařík, Dominik Kostka, David Kozel, Martin Králik, Matouš Krulich, Daniel Langhamer, Filip Lehký, Roman Macek, Dominik Mareš, Filip Matoušek, David Pech, Nicolas Penner, Martin Šubert, Roman Teterja, Matěj Zachoval, Adam Zouhar.
Atraktivní turnaj v Benátkách
První přípravné zápasy odehraje Mladá Boleslav na tradičním turnaji v sousedních Benátkách nad Jizerou. Za týden se tam představí také Jablonec, Dukla Praha a Vlašim.
Boleslav se v pátečním semifinále ukáže v duelu proti Dukle a v sobotu pak zabojuje o konečné umístění proti soupeři z druhého páru. Finálové utkání Memoriálu Jaroslava Krále začíná ve 13.30 hodin.
Dalšími soupeři před odjezdem na soustředění do Rakouska budou v tuzemských podmínkách druholigové celky Viktoria Žižkov a Táborsko.
Na kemp Středočeši odcestují 13. července. V Rakousku jsou plánovány dva zápasy proti zahraničním soupeřům, kteří zatím nebyli představeni.
Nový ročník Chance ligy se rozjede o víkendu 25. a 26. července.
„Z konečné třinácté příčky v minulé sezoně jsme zklamaní. Věříme si, že patříme do vyšších pater prvoligové tabulky,“ uvedl mladoboleslavský kouč Aleš Majer. „Na druhou stranu, po podzimu jsme měli jen sedmnáct bodů z devatenácti zápasů, což pro nás nebyla jednoduchá situace, přesto jsme vcelku bez problémů dokráčeli k záchraně. Kluci to zvládli výborně.“