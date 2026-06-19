Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Boleslav zahájila přípravu na FTVS. Kouč Majer: Věříme si do vyšších pater tabulky

  10:20
Mistrovství světa je v plném běhu, ale fotbalisté Mladé Boleslavi už zahájili přípravu na novou sezonu. Ve čtvrtek se sešli na pražské FTVS, kde absolvovali tradiční vstupní fyzické testy. Trénovat začínají v pátek ve vlastním areálu. V kádru chybí po konci hostování z pražské Sparty ofenzivní záložník Michal Ševčík, v minulé sezoně velká boleslavská opora. Posily zatím středočeský klub nepředstavil.

Boleslavský Adam Zouhar na testech na FTVS. | foto: FKMB

Třiadvacetiletý Ševčík přišel na hostování nejprve loni v lednu do konce jarní části předminulé sezony. Ve středočeském celku nakonec zůstal i celý uplynulý ročník, s devíti brankami se stal nejlepším ligovým střelcem mužstva.

Ostravský trenér Skuhravý: Chci hrát náročný, sebevědomý, agresivní fotbal

„Za sezonu jsem rád, devět gólů je krásné číslo. Řekl bych, že jsem skončil nad očekáváním. Seděl mi herní styl trenéra Majera. Balony u nás nelétaly vzduchem. Je příjemné dostávat míče po zemi, jak chci,“ řekl Michal Ševčík.

Kam povedou jeho další kroky, je zatím v tuto chvíli nejasné, i když by se jistě rád popral o místo ve Spartě. „Jedna věc je, jak si věřím já. Druhá pak, jak to vidí Sparta a jak bude spokojená. Těším se, bude to pro mě zase další výzva. A doufám, že spokojenost bude oboustranná. Ve Spartě jsem už byl jednu sezonu, naposledy v létě před rokem jsem se s ní taky připravoval.“

Floder se připojí později

K boleslavskému týmu se až v průběhu přípravy přidají gólman Jiří Floder a záložník Bolu Ogungbayi. Vzhledem k rekonvalescenci se individuálně budou připravovat Jan Zíka a Vojtěch Hora.

Mladoboleslavský brankář Jiří Floder

Testy na FTVS absolvoval tenhle kádr: brankář Stefan Jovanoski a hráči Jan Buryán, Denis Donát, Jan Harušťák, Jan Jinoch, Solomon John, Matěj Hybš, Ondřej Karafiát, Jiří Klíma, Filip Kolář, Josef Kolařík, Dominik Kostka, David Kozel, Martin Králik, Matouš Krulich, Daniel Langhamer, Filip Lehký, Roman Macek, Dominik Mareš, Filip Matoušek, David Pech, Nicolas Penner, Martin Šubert, Roman Teterja, Matěj Zachoval, Adam Zouhar.

Atraktivní turnaj v Benátkách

První přípravné zápasy odehraje Mladá Boleslav na tradičním turnaji v sousedních Benátkách nad Jizerou. Za týden se tam představí také Jablonec, Dukla Praha a Vlašim.

Boleslav se v pátečním semifinále ukáže v duelu proti Dukle a v sobotu pak zabojuje o konečné umístění proti soupeři z druhého páru. Finálové utkání Memoriálu Jaroslava Krále začíná ve 13.30 hodin.

Dalšími soupeři před odjezdem na soustředění do Rakouska budou v tuzemských podmínkách druholigové celky Viktoria Žižkov a Táborsko.

Na kemp Středočeši odcestují 13. července. V Rakousku jsou plánovány dva zápasy proti zahraničním soupeřům, kteří zatím nebyli představeni.

Nový ročník Chance ligy se rozjede o víkendu 25. a 26. července.

„Z konečné třinácté příčky v minulé sezoně jsme zklamaní. Věříme si, že patříme do vyšších pater prvoligové tabulky,“ uvedl mladoboleslavský kouč Aleš Majer. „Na druhou stranu, po podzimu jsme měli jen sedmnáct bodů z devatenácti zápasů, což pro nás nebyla jednoduchá situace, přesto jsme vcelku bez problémů dokráčeli k záchraně. Kluci to zvládli výborně.“

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Sparta má druhou letní posilu. Z West Hamu přichází maďarský brankář Hegyi

Maďarský brankář Krisztián Hegyi, nová posila sparťanských fotbalistů.

Tři dny před startem přípravy na novou sezonu přivádí fotbalová Sparta druhou posilu. Z anglického West Hamu přichází maďarský gólman Krisztián Hegyi, který naposledy hostoval v MTK Budapešť....

19. června 2026  11:26,  aktualizováno  11:31

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Marockého kapitána čeká soud kvůli znásilnění

Sledujeme online
Ašraf Hakimí z Maroka se pře s rozhodčím.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

19. června 2026  10:53

Parádních šest minut. Ale to nemohlo stačit. Proč Češi po skvělém úvodu zvadli?

Střídání českého týmu v utkání s JAR.

Od našich zpravodajů v USA Sotva to mohlo dopadnout jinak. Celý druhý poločas si hrozivě koledovali. Na útočení téměř rezignovali a jen doufali, že se ubrání. Velká chyba. Když vyprchala odvaha, dalo se čekat, že jen pasivita...

19. června 2026  10:21

Boleslav zahájila přípravu na FTVS. Kouč Majer: Věříme si do vyšších pater tabulky

Boleslavský Adam Zouhar na testech na FTVS.

Mistrovství světa je v plném běhu, ale fotbalisté Mladé Boleslavi už zahájili přípravu na novou sezonu. Ve čtvrtek se sešli na pražské FTVS, kde absolvovali tradiční vstupní fyzické testy. Trénovat...

19. června 2026  10:20

Kasík se stane ředitelem Sparty pro vnější vztahy. Roli šéfa komunikace přebírá Jína

Ondřej Kasík, nový sparťanský ředitel pro vnější vztahy.

Fotbalová Sparta na začátku nové sezony představila změny v oddělení komunikace. Novým šéfem komunikace se stává Pavel Jína, dosavadní tiskový mluvčí. Ondřej Kasík se tak posouvá do role ředitele pro...

19. června 2026  10:10

Když si to dáme, umíme hrát fotbal, tvrdil Schick. Při šanci se mu míč ztratil

Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.

Hned v první minutě se ocitl v dobré pozici, na vápně chtěl míč hlavičkovat, jenže ho vůbec neodhadl a ramenem ho poslal vedle tyče. „Byl to vysoký balon, mně se bohužel ztratil ve světlech. Viděl...

19. června 2026  8:23

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

19. června 2026  7:50

Ošklivé obrázky z Kanady. Koné má po faulu dvě zlomeniny a musí na operaci

Kanadský fotbalista Ismaël Koné v utkání MS proti Kataru utrpěl vážné zranění a...

Aby tolik nevnímal, dali mu lékaři dýchat rajského plynu. Když kanadský záložník Ismaël Koné poprvé viděl svou podivně zkroucenou nohu, hned se mu navalilo a s vytřeštěnýma očima jen zaklonil hlavu....

19. června 2026  7:40

Kanada na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie

Kanadští fotbalisté slaví čtvrtfinálové vítězství nad Venezuelou.

Kanadští fotbalisté nastupují teprve na třetím mistrovství světa v historii, poprvé ale doma – jako jeden ze tří pořadatelů. Pod americkým koučem Jessem Marschem a s hvězdami v čele s Alphonsem...

19. června 2026  7:29

Jižní Korea na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska a historie

Korejský záložník Jens Castrop (vlevo) se snaží zastavit Jeffersona Valladarese...

Jižní Korea je na MS ve fotbale stálice. Letos hraje na svém dvanáctém šampionátu a od roku 1986 jí neutekl ani jeden. Tým povede kapitán Son Hung-min, z lavičky ho diriguje Hong Myung-po – legenda,...

19. června 2026  7:26

JAR na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska a historie

Fotbalisté Jižní Afriky slaví postup na závěrečný turnaj MS 2030.

Jihoafrická republika na fotbalovém mistrovství světa hraje po dlouhých šestnácti letech. Jde o jednoho ze soupeřů českého týmu ve skupině A, podívejte se na kompletní program, výsledky a soupisku.

19. června 2026  7:23

Mexiko na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Mexičtí fotbalisté se radují z páté branky v přípravném utkání proti Srbsku.

Mexiko na mistrovství světa ve fotbale 2026 nastupuje jako spolupořadatel a turnaj rovnou zahájilo. Do šampionátu vstoupilo 11. června proti Jihoafrické republice na slavném Aztéckém stadionu. Ve...

19. června 2026  7:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×