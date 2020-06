Po restartu počítá Boleslav jen ztráty, může spadnout do skupiny o udržení

A když skončila a znovu se začalo hrát, Boleslav už se nerozjela. V pěti kolech po koronavirové přestávce zaznamenala dvě remízy a tři porážky, takže je v tomto období z celého ligového pelotonu nejhorší. Prokazuje to přiložená tabulka.

„Jsme ve složité situaci, výsledkově se nám nedaří. A po středečním výkonu jsem byl opravdu hodně zklamaný,“ přiznal boleslavský kouč Jozef Weber po domácí porážce 0:2 s Olomoucí. „První poločas, to od nás byla nejhorší hra na domácím stadionu, za celou dobu mého působení u týmu,“ zlobil se Weber.

Zhoršení boleslavských výsledků a postupný propad tabulkou, to není žádná náhoda. Jedná se o logický dopad zimních událostí. Tým až na Lukáše Budínského ztratil všechny své produktivní hráče, kapitán Marek Matějovský se vážně zranil a trio Nikolaj Komličenko, Muris Mešanovič, Pavel Bucha odešlo jinam. To se samozřejmě muselo do výkonů promítnout.

„Když budu úplně upřímný, tak po té zimě jsme to chtěli nějakým způsobem přežít do léta, o první šestce jsme uvažovali jen okrajově. To, že nám ještě hrozí pád do té poslední skupiny, je vyvrcholením našich nedobrých výkonů,“ uvedl Jozef Weber.

Poslední duel v Karviné

V sobotu čeká Boleslav poslední utkání základní ligové části v Karviné, která má taktéž bídnou formu. Středočeši potřebují bod, aby zůstali v prostřední skupině a s ostatními týmy na 7. až 10. místě mohli ještě zabojovat o evropské poháry.

Pokud prohrají, budou potřebovat pomoc Plzně, která nastoupí v Olomouci.

Kouč bude mít těžkou volbu, koho do střetnutí na severu Moravy postaví. „Protože když jsem ve středu přišel o přestávce do kabiny, tak se stačilo podívat a první tři hráče, které jsem uviděl, jsem mohl vystřídat. Nebyl opravdu nikdo, kdo by snesl prvoligové měřítko,“ nešetřil kritikou boleslavský trenér.