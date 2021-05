Necitlivý verdikt, či chyba? Boleslav se zlobí na sudí. Ovlivnili zápas, řekl Jarolím

Divočina. Jarolím i jeho protějšek Pavel Vrba shodně komentovali bláznivý vývoj skóre a nevídaných devět branek v zápase.

„Jediný, co mi trochu vadilo, bohužel musím to říct, že to trošku pokazili rozhodčí,“ podotkl Jarolím v rozhovoru pro O2 TV.

Co konkrétně se poraženým nelíbilo?

Neuznaný gól Matějovského. Krásný moment v podání kapitána Marka Matějovského. V 25. minutě se dvacet metrů od brány dvěma zasekávačkami zbavil Bořka Dočkala a vypálil k tyči.

Domácí se radovali z vedení 2:1, jenže videoasistent Emanuel Marek si všiml, že Matějovského spoluhráč Michal Škoda se při střele nacházel v ofsajdovém postavení. To samo o sobě porušení pravidel neznamená.

„Jenže stál v trajektorii letu míče, tak jsme doporučili hlavnímu, aby situaci přezkoumal, jestli se nejedná o ofsajd, a branka by neměla být uznána,“ vysvětlil Marek po zápase pro O2 TV.

Hlavní sudí Ondřej Ginzel odběhl k monitoru, prohlédl si záznam, gól neuznal a nařídil přímý volný kop za ofsajd Škody, který se pohyboval přibližně na úrovni penalty a střele Matějovského uhýbal. Na mezinárodní scéně se podobné případy rozhodují stejně, jako to udělal Ginzel.

Sparťanského útočníka Adama Hložka (vpravo) stíhá Marek Matějovský z Mladé Boleslavi.

„Mrzí mě, že ten gól nebyl uznaný. Mára to udělal fantasticky, rozhodčí si to ale vyhodnotil podle svého,“ láteřil Jarolím.

„Mohli jsme výsledek otočit a jít do vedení. Pak byla hra rozkouskovaná, možná nás to trochu vyvedlo z tempa. Každopádně mě to mrzí. Je mi líto kluků, protože utkání odpracovali kompaktně, a pak o tom rozhodnou takové věci…“

Zákrok před druhým gólem Sparty. Stav zůstával 1:1, když dlouhý nákop sparťanského gólmana Florina Nity domácí stoper Radim Řezník odhlavičkoval směrem ke spoluhráči Samuelu Dancákovi. Ten se nechal předskočit důrazným Michalem Sáčkem, jenž založil na akci, na jejímž konci David Moberg Karlsson dal na 2:1 pro Spartu.

Boleslavští se zlobili, že Sáček si v souboji s Dancákem pomohl šlapákem čili nedovoleným způsobem. „Samozřejmě, že jsme tento moment zkoumali. Z našeho pohledu nebyla porušena pravidla. Prodiskutovali jsme to s rozhodčími a doporučili jsme branku uznat. O přestupek se nejednalo,“ řekl videoasistent Marek.

Penalta proti Boleslavi. Domácí od začátku druhé půle vedli 3:2 a výhodné skóre drželi do 70. minuty. Sparťan Tomáš Wiesner se probíjel ve vápna, při kličce Dominiku Preislerovi došlo ke kontaktu nohou obou hráčů. Ginzel byl blízko a odpískal pokutový kop, jinými slovy rozhodl, že Wiesnerův pád způsobil zákrok Preislera.

„Při přezkoumávaní jsme viděli, že ke kontaktu došlo. Proto jsme potvrdili verdikt rozhodčího na hřišti,“ řekl sudí od videa.

Gól Sparty na 5:3. Z devadesáté minuty ubíhaly poslední vteřiny, když hlavní sudí odpískal faul Řezníka na sparťana Adama Hložka. Ten zůstal otřesený ve středovém kruhu asi metr na své polovině hřiště. Řezník se k němu sklonil a cosi na něj pořvával, pak se dohadoval s rozhodčím.

V tu chvíli se z druhé strany hřiště rozbíhá Matěj Polidar, boleslavští sledují dohady Řezníka s rozhodčím a na náběh nereagují. Sparťan Karlsson rychle rozehraje, kolmicí posílá Polidara do sóla, z kterého zvyšuje na 5:3.

Sparťanský krajní hráč Matěj Polidar překonává brankáře Jana Šedu z Mladé Boleslavi a střílí vítězný gól.

„Viděl jsem faul na Hložka, viděl jsem, že David má míč u sebe, tak jsem se rozběhl. Nikdo se mnou nešel, tak jsem to zkusil, jestli to rozhodčí foukne, nebo ne,“ líčil Polidar.

Později se ukázalo, že šlo o vítězný gól. Ginzelovi nevadilo, že sparťané rychle rozehráli. Pokyn hvizdem k rozehrání přímého kopu dávat nemusí. Podobně soupeře překvapila Mladá Boleslav v úvodu druhé půle, když dlouhý pas Matějovského za obranu zakončil Zmrhal.

Domácí se však zlobili, kolem Ginzela protestovalo několik hráčů. Karlsson totiž nerozehrál přímý kop z místa přestupku. Byl sice blíž k vlastní bráně, ale přibližně osm metrů od klečícího Hložka, přihrával zhruba z obvodu kruhu z jeho pravé strany.

Pravidla říkají, že přímý kop se rozehrává z místa přestupku. Kolem pokutového území se pravidlo dodržuje striktně. Ve středu pole se však pár metrů toleruje.

Navíc do hry vstupují další souvislosti jako například to, jestli sudí má situaci pod kontrolou, jestli faulovaný hráč není zraněný a nepotřebuje ošetření. To už však záleží vyloženě na arbitrovi.

Ginzel toleroval hodně, bylo to od něj minimálně necitlivé rozhodnutí. Jestli chyboval, to rozhodne komise rozhodčích na svém úterním jednání.