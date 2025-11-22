ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 0:0, hrají Haraslín i Kadeřábek, překvapením Kuol

Sparta po předchozích dvou reprezentačních přestávkách nevypadala dobře, v září podlehla v Hradci Králové a v říjnu hrála bez branek na Slovácku, které je na dně tabulky.
Sparťanský kouč Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Ševínský, Panák, Zelený – Kadeřábek, Kairinen, Vydra, Ryneš – Kuol, Rrahmani, Haraslín.
Po minulé remíze s Teplicemi přišla o první příčku tabulky, z posledních sedmi duelů včetně Konferenční ligy vyhrála jediný.
Mladá Boleslav prožívá slabší sezonu, ale po posledním vítězství na Dukle se v tabulce posunula z předposlední na jedenáctou příčku.
Vzájemný zápas v druhém kole letošního ročníku skončil 3:2 pro Spartu, rozhodující gól dal v nastavení Haraslín z penalty.
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, F. Prebsl - D. Kostka, R. Macek, J. Zíka, J. Fulnek - F. Lehký, J. Klíma, D. Langhamer
P. Vindahl - F. Panák, A. Ševínský, J. Zelený - P. Kadeřábek, K. Kairinen, P. Vydra, M. Ryneš - G. Kuol, A. Rrahmani, L. Haraslín
D. Donát, N. Penner, A. Mandous, M. Krulich, M. Šubert, M. Vojta, V. Hora, D. Kořán, S. John, M. Zachoval, J. Kolařík
D. Kerl, J. Martinec, J. Surovčík, L. Sadílek, J. Kuchta, M. Suchomel, V. Birmančevič, D. Hollý, S. Eneme, K. Milla