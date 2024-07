Konkurz na klobásu zvýší při lize komfort boleslavských fanoušků

Na jaké klobáse si letos pochutnáte při ligovém fotbale v Mladé Boleslavi? Odpověď zatím není známa, i když nový ročník nejvyšší soutěže startuje už v pátek. Není to tak, že by snad klub měl s...

Má dokázat to, co se v uplynulých sezonách nepovedlo jeho předchůdcům Petru Radovi, Davidu Horejšovi a Radoslavu Látalovi. Nový trenér fotbalistů FK Jablonec Luboš Kozel má jasný úkol – po třech...

Tvrdík: Trenéři mají zbraně, které potřebují. Tlak od Tykače necítím

Když před pár dny v jednom z příspěvků na své oblíbené sociální síti X zmínil, že jde Slavia v aktuální sezoně „all in“, znělo to jako by krk nastavil i on sám. Úspěch, nebo nic. Takové je nastavení...