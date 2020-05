Restart se zvučnými soupeři: Boleslav hostí Slavii, Příbram hraje s Baníkem

Nejvyšší soutěž se po dlouhé pauze rozjela už v sobotu, kdy byla na programu dohrávka odloženého střetnutí Teplice – Liberec.

Ten pravý restart ligy po nekonečné přestávce způsobené pandemií koronaviru ale nastane až zítra. Hrát se budou čtyři zápasy 25. kola, včetně soubojů Příbram – Baník Ostrava a Mladá Boleslav – Slavia Praha.



O body se zatím bude bojovat bez diváků, na stadionu může být podle nejčerstvějších pravidel 300 lidí, včetně hráčů, realizačních týmů, rozhodčích, zdravotníků, televizních štábů, novinářů či pořadatelské služby.

„Zápas Teplic s Libercem se mohl odehrát díky výjimce, za niž bych chtěl poděkovat ministerstvu zahraničí. Od pondělí už kluby mohou počítat s částečným uvolněním. S ministerstvem zdravotnictví budeme i nadále v kontaktu a společně budeme koordinovat další kroky,“ uvedl v neděli Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Duely z Příbrami i Mladé Boleslavi budou vysílány v přímých televizních přenosech. „Že se musí hrát bez diváků, to je jedna z hlavních nevýhod. Každý hráč potvrdí, že před plným stadionem se nastupuje úplně jinak, než když v ochozech nikdo není. Pro všechny týmy to bude stejné a musíme se s tím poprat co nejlépe, “ řekl mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský, jemuž aktuálně znemožňuje hrát zranění. Fanoušci mohou zůstat se svými týmy také prostřednictvím projektu České televize.

Skrz aplikaci iReportér lze nahrát různé vzkazy či chorály, videa pak budou pouštěna během přenosů na ČT Sport, poprvé právě při zítřejším utkání Příbrami s Ostravou.

Boleslav vstoupí do obnoveného ročníku z páté příčky a bude usilovat o postup do evropských pohárů. Příbram čeká horší šichta, potřebuje se zvednout z poslední příčky, aby se vyhnula přímému sestupu.

„Hrajeme, všem nám jde o fotbal a ten se prostě hrát musí. Nicméně nadšeni z toho za stávajících podmínek nejsme, soutěž považujeme po tak dlouhé přestávce za neregulérní,“ řekl šéf příbramského klubu Jaroslav Starka.

V úterý opět začíná i druhá fotbalová liga. Středočeská Vlašim míří do Brna, kde nastoupí na hřišti Líšně.