Fotbalová Boleslav klopýtla. I tak má stále šanci na elitní šestku

Další týmy toho mohou využít k zásadnímu ataku na lukrativní postavení mezi smetánkou.

„Zklamání z výsledku je velké, chtěli jsme poslední domácí zápas základní části zvládnout vítězně,“ litoval mladoboleslavský stoper Marek Suchý, autor jediné branky poraženého mužstva.

O co ještě hraje Mladá Boleslav * Skupina o titul

Bude se týkat nejlepších šesti týmů po základní části, přičemž Mladá Boleslav je dvě kola před koncem pátá. Týmy se utkají jednokolově každý s každým. Boleslav by dvakrát nastoupila doma a třikrát venku. Až pět nejlepších celků závěrečné tabulky si může zahrát evropské poháry. Body ze základní části zůstávají v platnosti. * Skupina o umístění

Play off si zahrají mužstva na sedmém až desátém místě po základní části. Pouze konečný vítěz ještě může zabojovat o Evropu, ke klíčovému utkání ale nastoupí na stadionu soupeře z vyšší skupiny. * Skupina o záchranu

Mezi nejhorší šestku soutěže už se Mladá Boleslav v posledních dvou kolech propadnout nemůže.

Když v 88. minutě odrazil přízemním pokusem balon od tyče do sítě, už jen snižoval na finálních 1:2. „Byl to pro nás zápas blbec, ve kterém jsme dvakrát zaspali a potom bylo těžké dvougólovou ztrátu dohnat,“ řekl Suchý. „To snížení už přišlo příliš pozdě.“

Tabulka se dělí na tři části

Tabulka první fotbalové ligy se po třiceti kolech rozdělí na tři části. Nejlepších šest týmů bude bojovat ve skupině o titul. Na ten Mladá Boleslav pomýšlet nemůže, i tak je ale pro ní příslušnost k elitě důležitá.

Uchová si větší naději na účast v evropských pohárech a získá jistotu dalších prestižních zápasů proti Slavii, Spartě, Viktorii Plzeň či Baníku Ostrava. Tedy klubům s nejlepšími hráči i fanoušky v republice.

„Měli jsme ideální možnost, jak se možná definitivně nahoře udržet, což je náš cíl. Porážka je pro nás čára přes rozpočet,“ přiznal Marek Suchý.

Pokud by Středočeši ze šestky vypadli, týkaly by se jich souboje v prostřední výkonnostní skupině. Tam budou celky ze sedmé až desáté pozice bojovat atraktivním systémem play off o možnost zůstat ve hře o Evropu.

Boleslav zatím na jaře jednoznačně mířila směrem k elitě. Chytila dobrou formu, držela sérii šesti zápasů bez porážky a minule dokonce obrala o body Spartu, čímž ji srazila z figury lídra soutěže.

„O to víc mrzí, že jsme to nyní pokazili domácím utkáním,“ posteskl si boleslavský kouč David Holoubek. „Ale takový je fotbal. Jedeme dál, musíme se sebrat a dobře připravit na další kola.“

Fotbalistí Teplic se radují z gólu v utkání s Mladou Boleslaví.

Teplice dorazily do Lokotrans Areny s vizitkou protivníka bez fazony. Z posledních šesti duelů se radovaly v jediném a z posledních čtyř kol utrhly pouhý bod.

Co se tedy v podání Mladé Boleslavi změnilo, že nedokázala naplnit očekávání a nepotvrdila kvalitu z předchozích týdnů? „Chyběla mi větší ochota aktivně se nabízet do volných prostorů. To je elementární věc, kterou musíte mít, pokud chcete být v podobných zápasech úspěšný,“ pojmenoval David Holoubek jeden z důvodů klopýtnutí.

Chyběli ofenzivní tahouni

Dalším mohla být i absence ofenzivních mozků. Boleslav z různých důvodů nemohla nominovat Marka Matějovského a Vasila Kušeje, tedy fotbalisty, kteří jsou gólem nebo asistencí podepsáni pod 21 ze 47 branek týmu v probíhající sezoně.

„Takhle nad tím nepřemýšlím. Snažíme se hrát týmově, chceme být mužstvo, jež absence nahradí. Ale Marek Matějovský je samozřejmě svými nápady klíčový, to nám mohlo chybět,“ uznal Suchý.

V posledních dvou kolech nastoupí Boleslav v Pardubicích a Jablonci. Setrvání v elitní šestici má stále ve své moci. Za ní však čekají na její zaváhání s jednobodovým mankem Slovácko a s dvoubodovou ztrátou Liberec.