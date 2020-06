Chci toho říct co nejméně, abych nám neublížil, ulevil si boleslavský kouč

V minulé sezoně se fotbalisté Mladé Boleslavi styděli po divoké porážce 1:6. V Plzni to pro klub byla nejvyšší ligová prohra v historii. Po víkendu je ale tenhle smutný rekord přepsán. Na stejném místě, se stejným soupeřem, Plzeň–Boleslav 7:1.

„Chci toho říct co nejméně, abych nám neublížil. Utkání se nám hrubě nepovedlo, naštěstí liga je teď rychlá,“ hledal těžko slova boleslavský kouč Jozef Weber, přičemž nehodlal na hráče házet příliš negativity před dalším utkáním se Zlínem, které se hraje už zítra.



Pro boleslavské fanoušky to musel být tristní pohled. Plzeňští borci se s obrovskou chutí a bez ustání valili s balonem kupředu, do nebezpečného území nabíhali ve velkém počtu, byli přesní, kreativní, nemilosrdní... Gólů mohli nastřílet klidně 10!

„Je mi hloupé to takhle přiznat, ale už v polovině prvního poločasu jsem přemýšlel nad střídáním, s výhledem na další kolo. Protože tady byl zápas rozhodnutý,“ prozradil trenér Weber.

Jak branky domácích naskakovaly, otáčel se stále častěji ke svým asistentům a probíral s nimi situaci. Tu promlouval k Janu Baránkovi, tu k Jiřímu Malíkovi, další asistent Adrian Rolko se nešťastně chytal za hlavu. Jejich svěřencům chybělo základní nasazení a alespoň špetka agresivity, která by zamezila soupeři ve svobodném zakončování akcí v naprosté blízkosti branky.



Její strážce Jan Šeda podepsal v týdnu s boleslavským klubem novou smlouvu, ale po některých sobotních situacích byl tak nazlobený, že by ji snad roztrhal.

„Byli jsme bez soubojů, bez kvality, působili jsme jako sparingpartneři,“ procedil Weber. „Musíme se rychle vzpamatovat, dneska jsme zaostávali ve všem.“

Čermák neměl slitování

Úplně opačnou náladu měl Aleš Čermák. V plzeňském dresu nasázel bývalým spoluhráčům trojku. Svůj hattrick navíc vyšperkoval unikátním způsobem provedení.

První branka pravačkou, druhá levou nohou, třetí hlavou. „Před utkáním jsem trošku myslel na to, že jsem za Boleslav hrával. Při zápase už ale ne. Přece jen to je už pět let,“ zavzpomínal Čermák na svou středočeskou štaci.

„Nevím, jestli jsme je zastihli ve špatném rozpoložení nebo je zaskočili tím, že jsme dali rychle góly a nepustili je moc do utkání. Každopádně se nám hrálo dobře a je to vidět i na výsledku,“ culil se Aleš Čermák. Mladá Boleslav potřebuje bleskově zapomenout. Ze dvou úvodních ligových duelů po dlouhé koronavirové přestávce nezalogovala do tabulky ani bod.



Je však potřeba zmínit, že nastoupila proti Slavii a Plzni, čili dvěma současným českým hegemonům.

„Proti Slavii jsme podali lepší výkon. Tam jsme chviličku mohli pomýšlet na dobrý výsledek,“ srovnával Jozef Weber. „V Plzni to pro nás bylo daleko náročnější, už asi od patnácté minuty jsme o slušném výsledku nemohli ani uvažovat.“

Středočeši v tabulce vypadli z elitní šestky, kterou deklarovali jako svůj cíl. Na druhou stranu jim nahrávají výsledky většiny soupeřů, takže se meta příliš nevzdaluje.

„Dáme tomu ještě jeden dva zápasy, a pokud se přístup nezlepší, sáhneme ke změnám. Nebudeme sázet na hráče, kteří za nás nechtějí bojovat,“ varoval Weber.