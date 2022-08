Měli jsme kopat penaltu, štvalo mladoboleslavského trenéra Hoftycha

„Do zápasu jsme vstoupili slušně, předváděli jsme to, na co jsme se připravovali. Byli jsme kompaktní dozadu a povedlo se nám udeřit ze standardky. Druhá půle už byla bohužel hodně nepovedená a Brno nás trestalo,“ shrnul utkání boleslavský stoper David Šimek.

Jeho tým se dostal do vedení po rohovém kopu a podpis pod branku zapsali dva mazáci. Na centr Marka Matějovského si naskočil útočník Milan Škoda a konečně potvrdil nálepku kanonýra. Jeho gólový příspěvek Mladá Boleslav nutně potřebuje, jenže bývalý reprezentant v předchozích kolech své šance zahazoval.

„Prvních patnáct minut byla Zbrojovka lepší, dobře kombinovala a využívala té pohody, ve které je po postupové sezoně,“ všiml si boleslavský trenér Pavel Hoftych. „My jsme se pak zlepšili, vstřelili jsme branku a měli několik dalších nadějných pozic. Brno ale neustále hrozilo, hlavně dvojicí Řezníček–Ševčík. Myslím si, že jsme ale v těchto chvílích byli blíž ke skórování a mohli jsme přidat druhý gól,“ přehrával si na tiskovce Hoftych.

Nezachycený nástup Brna

Začátek druhého poločasu byl klíčový. Hosté totiž nezachytili brněnský nástup a bleskově obdrželi vyrovnávací branku. „Zbrojovka se dostala do stavu, který bych nazval euforií. Chvíli nám trvalo, než jsme se zase vrátili do hry,“ řekl kouč Hoftych. „Vyrovnání přišlo po standardce, na kterou jsme se nestihli úplně připravit. Byl to dost blbý gól, který nás položil, nemělo by se nám to stávat. Je potřeba mnohem rychleji zareagovat,“ přidal svůj pohled také David Šimek.

Dalším klíčovým okamžikem byla neodpískaná penalta, kterou Boleslav žádala po zákroku na Škodu.

„Co jsem se stihl podívat na video, tak tam byl jasný penaltový zákrok. Nechápu, když byl na místě VAR, že to není pokutový kop. Za mě byl zřejmý,“ podotkl Hoftych.

Smál se soupeř. V 79. minutě se ve sprinterském náběhu utrhnul talentovaný Michal Ševčík a po přihrávce napříč velkým vápnem uklidil pohodlně balon do prázdné branky. „Snažili jsme se na to nějak reagovat, poslali jsme na hrot i stopera Šimka. Ve finální fázi jsme ale byli příliš komplikovaní, místo jednoduchých centrů jsme volili různé zasekávačky,“ kritizoval Hoftych. „Zbrojovka se dokázala slušně zatáhnout a při našem stylu vabank potřetí skórovala, což bych už ani nijak nehodnotil.“

V defenzivě Boleslav tentokrát nebyla úplně jistá, všechny tři branky vypadaly pro soupeře docela jednoduše. „Neviděl jsem to ještě pořádně, tak bych jen řekl, že všechny tři góly byly z mého pohledu hodně laciné. Jako přes kopírák. Dolů nás dostala hlavně rychlá trefa na 1:1 hned na začátku druhé půle, ta byla pro zápas dost určující,“ litoval Hoftych.

„Zbrojovka byla běhavější a soubojovější, určitě to vypadalo tak, že víc chce. My jsme na jejich jednoduchou a přímočarou hru neměli moc odpověď,“ doplnil obránce Šimek.

Boleslav tak po třech kolech nemůže popsat svůj vstup do ligového ročníku jako vydařený. Remízy ve Zlíně a doma s Jabloncem, porážka u nováčka v Brně, to jsou v součtu mizerné dva bodíky.

„Tak hráli jsme dvakrát venku. Ale jistě, je to málo. Leží ti jich tam devět a máš dva. Chtěli jsme víc, určitě jsme chtěli bodovat i tady. Přijeli jsme s respektem k soupeři i jeho fanouškům, prožívají krásný vstup do ligy. Ale v první půli jsme měli na to, abychom šli do dvougólového odskočení a tam jsme se měli za ziskem odrazit,“ věděl Hoftych.