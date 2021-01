Pět zápasů, žádná výhra. Čekatel Jarolím litoval odvolaného gólu

„Zápas jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Vstoupili jsme do něj dobře, snažili jsme se hrát kombinačně a v pohybu. Bylo z toho pár situací, při nichž jsme se do brněnské obrany dostali. Ve finální fázi jsme ale bohužel ty akce nevyřešili nejlépe, tak abychom byli nebezpeční,“ hodnotil domácí ztrátu Karel Jarolím.

Herně jste dominovali, ale do vedení se dostal soupeř...

Od začátku bylo jasné, že bude Brno vycházet z defenzivního bloku a hrát na rychlý protiútok. Dařilo se nám to eliminovat. Na konci poločasu jsme při standardní situaci soupeře nepohlídali střed branky a navíc jsme se před náběhem soupeře nechali odstavit. Dobíhali jsme jako druzí a Brno toho využilo ke vstřelení gólu.



Jaký byl za nepříjemného stavu 0:1 další plán?

Do druhé půle jsme šli s jasným úkolem, chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Měli jsme územní převahu, padl z ní gól, škoda že kvůli hře rukou po zásahu videa neplatil. Byly tam i další situace, ale pořád jsme se trefovali do gólmana.

Vyrovnání zařídil až Marek Matějovský, který se nečekaně vrátil po sérii vážných zranění. Jak jste vnímal jeho pěknou trefu?

Zachoval chladnou hlavu a ukázal, že má mužstvu stále co dát. Vyřešil to perfektně, ani to nebyla žádná rána, ale zamířil přesně k tyči.

Do konce v tu chvíli chybělo ještě plno času.

Uvěřil jsem, že ještě můžeme zlomit výsledek v náš prospěch. Ale nedokázali jsme se lépe najít a ohrozit branku. Soupeř nám blokoval střely a centrům chyběla adresnost. Musím se podívat, jestli jsme byli ve finální fázi v dostatečném počtu. To si ještě vyhodnotíme, aby to příště bylo lepší.