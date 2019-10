Plzeň jede do Boleslavi. Bude to střet fungujících ofenziv

Bodově jsou na tom ale zase lépe druzí Západočeši, na které ztrácejí čtvrtí Boleslavští aktuálně sedm bodů.

„Pětkrát jsme vyhráli, to mě hodně těší. Trochu přebolelo to zklamání z předkola Evropské ligy, od té doby bodujeme v lize naplno a byl bych rád, kdyby to tak bylo i dál,“ přeje si plzeňský trenér Pavel Vrba.

Viktoria se však musí pořádně připravit na Nikolaje Komličenka s Murisem Mešanoviče, dvojice krajánků v dresu s okřídleným šípem na hrudi nasázela v probíhajícím ligovém ročníku v součtu už třináct branek. Také jsou oba seřazení na prvních dvou příčkách v tabulce kanonýrů i produktivity, pokud přičteme asistence.

M. Boleslav - Plzeň Sledujte od 15.30 hodin online.

„Oni jsou koncovými hráči, ale celkově je jich tam směrem do ofenzivy daleko víc. Neházel bych to jen na ty dva. Třeba Marek Matějovský je pořád ještě nadstandardní fotbalista,“ upozorňuje gólman Aleš Hruška, který ve středočeském klubu před časem odchytal jednu sezonu. Vzájemné zápasy obvykle bývají gólově nadprůměrně bohaté. Když Mladá Boleslav loni na konci léta přijela do Plzně, musela si vytrpět šestigólový výprask. Na jaře už byl souboj vyrovnanější, skončil nerozhodně 1:1.

„Podle mě bývají tato střetnutí vždycky zajímavá. Když jsme tam tenkrát vyhráli 4:3, tak to bylo úžasné ofenzivní utkání,“ vzpomíná kouč Vrba na souboj z roku 2010. „Kdyby se to přesně takhle opakovalo, tak bych byl spokojený, ale asi to tak nebude. Jsem však přesvědčený, že obě mužstva teď hrají slušně a směrem dopředu patří k těm nejlepším v lize.“

Plzni nadále chybí zraněný Aleš Čermák, zato připravený už je stoper Roman Hubník. Není ovšem pravděpodobné, že by realizační tým zasahoval do defenzivy, která v nejvyšší soutěži už přes 200 minut neinkasovala.

„Teď nás čeká špička ligy, začalo to už Spartou. Tohle nás doopravdy prověří. Boleslav patří k tomu top, hraje pravidelně o poháry. Hodně těžká zkouška,“ říká Vrba.

Domácí se s největší pravděpodobností budou muset obejít bez mladého středopolaře Pavla Buchy, jenž v Lokotrans Aréně hostuje právě z Viktorie.