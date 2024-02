Hotovo do půle. Holoubkova domácí premiéra Boleslavi nevyšla

„Utkání se nám nepovedlo od začátku do konce a soupeř zaslouženě vyhrál. Musíme se oklepat a připravit se na příští zápas. Bohužel se nám nedařilo ve všech aspektech hry. Přes zklamání věřím, že i z prohry se dá poučit a najít, co hráčům poradit do dalšího zápasu,“ řekl po souboji celků aspirujících o místo v elitní šestici ligy mladoboleslavský trenér David Holoubek.

Klíčové okamžiky, které určily ráz utkání, se udály v prvním poločase. V 17. minutě přišla první branka, když zpoza vápna napřáhl ostravský Tomáš Rigo a přesnou střelou překonal Matouše Trmala. Boleslav se ale dokázala vzchopit a už za 11 minut vyrovnala. Matěj Pulkrab našel v šestnáctce Jakuba Fulneka, který přízemním zakončením dostal míč za záda Jiřího Letáčka.

Konec prvního dějství však domácí zcela opařil. Nejprve se s pomocí teče prosadil hostující Nigerijec Quadri Adediran a v nastaveném čase se Slezané radovali znovu, když Trmala chytře přehodil křídelník Ewerton.

Namočený nebyl jenom Kušej

Brazilcově gólu přitom předcházela chyba Vasila Kušeje, který po rohu přišel o míč a Baník tak po bleskovém kontru zvýšil na 3:1. Gólman Boleslavi Trmal po inkasovaném gólu okamžitě vztekle vystartoval na Kušeje a pořádně mu vyčinil.

„Trmiho chápu. Když uděláme chybu, musíme si to říct; nejde, abychom se plácali po zádech. Nedivím se, že to v něm vřelo. Ale při gólu nás tam bylo namočených víc. Není to jen o jednom hráči. Všichni se musíme chytit za nos. Byl to zbytečný gól, který jsme Baníku řetězcem chyb do jisté míry darovali,“ řekl záložník Fulnek.

Trenér Holoubek poslal do druhého poločasu hned tři náhradníky. Ani ti ovšem nedokázali zlepšit kvalitu domácí hry a další gól již nepadl. „Čekali jsme, že nás budou boleslavští fotbalisté napadat jako Plzeň, což se nestalo. Dobře nám hrála záloha, hráči utkání odmakali a byli dostatečně přesní,“ potěšilo ostravského trenéra Pavla Hapala.

Další body do tabulky mohou Boleslavští získat příští sobotu, kdy se představí v Hradci Králové.