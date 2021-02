Olomoucký Nešpor pustil k penaltám jiné: Kočkování nemám rád

Nebyli jste k výhře blíž?

Náš vstup do utkání byl dobrý, vypracovali jsme si pár šancí, ale neproměnili je. Pak dala gól Boleslav z brejku, my jsme nedali penaltu. Druhý poločas byl o bojovnosti, většinu zápasu jsme měli víc držení balonu, z toho vyústila druhá penalta. Tu jsme už proměnili.

Penalty jste přenechal spoluhráčům dobrovolně?

Nemám rád, když se začnou hráči hádat o penaltu. David Houska si ji hned vzal, já mu řekl, že si ji chci taky kopnout, ale ustoupil jsem, to by bylo kočkování na písku. Druhou jsem si chtěl vzít znovu, ale už jsem se bavil s Pablem před zápasem, kdy mi říkal, že měl teď složitou rodinnou situaci a chtěl by dát gól. Vyšel jsem mu vstříc a jsem rád, že díky němu vezeme bod.

Co jste říkal na to, že sudí Denev dal Matějovskému za drsný faul na Housku jen žlutou kartu?

Ten zákrok jsem neviděl, ale o poločase Davidovi šili roztrhnutou holeň, k tomu je zbytečné se vyjadřovat. Máte tady rozhodčí, kteří jsou za to zodpovědní. Člověk si říká, že to měla být červená. Jenom Davidovi přeju, ať se rychle uzdraví.

Bylo těžké takový vývoj zápasu ustát v hlavě?

To se musíte zeptat každého zvlášť. My jsme byli silní nahoře, nepustili jsme Boleslav až na tu brejkovou situaci do šance. Každý bod zvenku je cenný, horší by bylo, kdybychom neodvezli nic. Bůh ví, co by se stalo, kdyby David Houska proměnil penaltu. Ale to je kdyby. Teď nás čeká v neděli Sparta, která je asi hratelná jako každý tým v lize, kromě Slavie, která hraje jinou ligu.

Vy však hrát nesmíte, neboť jste za řeči dostal 4. žlutou kartu.

Mrzí to. Chvilku jsem ve Spartě působil. Příležitost dostane někdo jiný, budu mu držet palce, ať to zvládneme. Cítím, že máme v týmu kvalitu a zápasy se Spartou jsou vždy speciální, hráče vybičují do větších emocí. Máme šanci uspět. Pořád tvrdím, že Olomouc má kvalitu, jen jít správnou cestou. Škoda těch remíz z podzimu, kde bychom byli... Ale čas už nevrátím.