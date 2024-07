Rekordnímu počtu karet neuniknu, ví Matějovský. Statistiky si rozšíří i Šeda

Nyní oba veteráni v klubu prodloužili kontrakty.

„Vliv mělo i to, že jsme odehráli úspěšný ročník. Kdyby ta minulá sezona nebyla úspěšná, tak bych do další neměl takovou chuť, jakou mám nyní,“ svěřil se dvaačtyřicetiletý Matějovský.

„Nastavili jsme si dlouhodobější spolupráci. Následující rok budu ještě v roli aktivního hráče, ale zároveň se budu už připravovat na budoucí kariéru, v níž budu pomáhat s výchovou talentovaných hráčů pro dospělé áčko,“ popsal svou roli osmatřicetiletý gólman Šeda.

Po kariéře manažerem

I kapitán Matějovský už ví, že bude v Boleslavi pokračovat i po hráčské kariéře, přesune se do pozice týmového manažera.

„Se spoustou let tady odžitých a odkopaných mám ke klubu takový vztah, že bych se spolupráci po skončení hráčské kariéry nebránil,“ souhlasí bývalý reprezentant, který za týden vyrukuje už do dvaadvacáté sezony v první lize, v níž má na kontě 427 zápasů. Šeda posbíral 177 startů.

Brankář Mladé Boleslavi Jan Šeda zasahuje, vedle něj je Jan Mikula z Liberce.

„Jsem člověk, který může dělat na sto procent jenom jednu práci, do které se ovšem vrhne naplno. Celou dobu hráčské kariéry jsem proto fotbalu dával maximum a na nic jiného než na chytání nebyl čas,“ podotkl Jan Šeda.

„Teď to mám nastavené už trochu jinak, věnuji určitý čas osobnímu vzdělávání, protože fotbal se neustále vyvíjí, je rychlejší a techničtější než v době, kdy jsem začínal, není to jen o hrubé síle a mohutnosti odrazu.“

Nejstarší ligový střelec

Zatímco Šeda přece jen zůstává v kádru hlavně jako záložní varianta za mladšími brankáři, role Marka Matějovského by měla i dál být na hřišti výrazná.

Nejvíce žlutých karet v první lize 1. Admir Livakovič 106

1. Marek Matějovský 106

3. Pavel Horváth 97

4. Václav Procházka 95

5. David Limberský 89

Mimo jiné bude hájit pozici nejstaršího autora prvoligové branky v historii soutěže.

„Po celou dobu, co fotbal hraji, jsem upřednostňoval úspěch týmu. Statistický fakt, že jsem nejstarší střelec, je něco speciálního a zajímavého spíše pro lidi, není to pro mě nic tak zásadního,“ poznamenal Matějovský.

„Pravděpodobně asi neuniknu rekordnímu počtu žlutých karet, beru to tak, že to k fotbalu patří, i když to je statistika, o kterou moc nestojím.“

Marek Matějovský obdržel žlutou kartu od rozhodčího Černého.

Boleslav zahájí ligu v Jablonci a hned v dalším týdnu se v předkole Konferenční ligy postaví proti litevskému týmu Transinvest, který je v desetičlenné domácí soutěži po 22 kolech na osmé pozici. Ještě nedávno ovšem trůnil na poslední příčce.

„Samozřejmě máme nějaké ambice, jsme rozhodnutí udělat maximum pro úspěch,“ prozradil Šeda.

„I v lize se chceme pohybovat v těch nejvyšších patrech, protože úroveň klubového zázemí i kvalita samotného týmu jsou na velmi vysoké úrovni. Všechno, co má, funguje a zapadá do sebe, což je super.“