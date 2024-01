Šimáně chce podle spekulací koupit fotbalovou Boleslav, sám to ale nepotvrdil

Sám český miliardář a bývalý spolumajitel pražské Slavie ale pro iSport.cz informaci nepotvrdil a byl velmi zdrženlivý. Také podle mladoboleslavského vedení se zatím prodej prvoligového klubu nechystá.

InFotbal bez uvedení zdroje tvrdí, že Šimáně již začal aktivně řešit vstup do mladoboleslavského klubu. Ve hře je údajně prodej za zhruba 100 milionů korun. Většinovým majitelem je aktuálně společnost Gema MB s klubovým prezidentem Josefem Dufkem, třetinu akcií drží město.

„Téměř 25 let podporuji fotbalový klub v Mladé Boleslavi, v rodišti mého otce. Takže chápu, že stačí málo, aby se o mém vstupu do klubu začalo spekulovat,“ citoval Šimáněho iSport.cz

„V tomto případě je možným důvodem vyjádření týkající se nutnosti rekonstrukce stadionu, která je jedním ze základních předpokladů pro to, aby lidé v Boleslavi začali opět chodit na fotbal. A hráči měli pocit, že hrají v klubu, který je může posunout. Současně je to z mého pohledu i vizitka jednoho z nejbohatších měst v České republice. To je vše, co k tomu mohu říci,“ dodal.

Také vedení klubu prodej nepotvrdilo. „Zpráva, která se objevila v médiích, se nezakládá na pravdě. Pan Šimáně dlouhodobě klub podporuje, to trvá už přes 23 let. Podporuje ho různými formami, v jedné době například investoval do hráčů. Bavíme se nejen o fotbale, ale i o sportu obecně. Bavíme se o tom, jak by mohl pomoct. Jeho zájem o podporu fotbalu v Boleslavi a rozvoj akademie dlouhou dobu je,“ citoval sport.cz mladoboleslavského generálního ředitele Davida Trundu.

S Šimáněm v minulosti působili ve Slavii. Miliardář, který je podle magazínu Forbes 34. nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 13,1 miliardy korun, s nástupem bývalých čínských majitelů coby spoluvlastník pomáhal zachránit vršovický klub. Po necelém roce v dubnu 2016 ale rezignoval.