Boleslavský trenér Weber : Ty penalty na konci zápasů už mě ničí

V neděli Boleslav nastoupila proti předchozím šampionům z Plzně, po skvělém výkonu se ve druhé půli dotáhla na 1:1, až v nastaveném čase přišla...



... opět penalta.

Nikolaj Komličenko byl tentokrát mnohem chladnokrevnější a zaplněná Lokotrans arena propukla v obrovský jásot.

Boleslav v domácím prostředí udržela stoprocentní bilanci a po Spartě tam dokázala srazit i Plzeň.

„Ty penalty na konci zápasů už mě ničí,“ přiznal se kouč vítězů Jozef Weber, že jeho nervová soustava trpí. „I proto se teď těším na reprezentační přestávku, trochu si od toho napětí orazím.“

Weber si užil drama nejen minule na Slavii a nyní s plzeňskou Viktorkou, Boleslav totiž v týdnu zahodila penaltu i v pohárovém střetnutí proti druholigové Chrudimi, Komličenko neuspěl, když favorit prohrával 0:1. „Tentokrát jsem ale Komlimu naprosto věřil,“ ujistil včera Weber. „V závěru jsme hráli dobře, z toho moje důvěra pramenila.“

Boleslav si polepšila na třetí příčku tabulky, jen čtyři body za druhou Plzní. Co je ale ještě cennější, to jsou povedené výkony, díky nimž drží herně krok s nejlepšími celky země. „Se Slavií i Plzní jsme to fotbalově zvládli. Dnes jsme navíc přidali tři body, což je fantazie,“ rozplýval se Weber.



Z čeho Boleslav pod jeho vedením těží?

Už nikoho nepřekvapí, že z produktivity ofenzivních zabijáků Komličenka s Mešanovičem a kreativních nápadů fotbalového básníka Marka Matějovského, k němuž se stále častěji přidává Lukáš Budínský. Navíc ale do týmu skvěle zapadl zkušený mazák Daniel Pudil, až famózně vychází sázka na gólmanskou kometu Jana Stejskala a stále více se v sestavě prosazuje i další dravé mládí.

Souhrn 12. ligového kola

Třeba v neděli byl klíčový penaltový zákrok spáchán na posilu z druholigové Jihlavy Jana Klímu.



„Není to jen on, máme i další mladé kluky, co jsou v lize prvním rokem,“ upozornil Weber. „Proti Plzni dokázali hlavně po přestávce přidat k bojovnosti i herní kvalitu.“

Je jasné, že Boleslav nemůže v lize vyhrávat úplně všechny zápasy, ale v kontrastu s posledními výkony určitě zamrzí některé odfláknuté duely na stadionech soupeřů.

„Určitě vnímám, že se proti silnějším protivníkům dokážeme více zmáčknout,“ připustil Jozef Weber, že mají jeho svěřenci mezery v přístupu. „Přijde mi, že je to proti nim intenzivněji odběhané,“ upřesnil.

Za dva týdny čeká Boleslav utkání ve Zlíně, který tápe. Trvalejší vzestup potvrdí jedině v případě, že se dokáže hecnout i tam.