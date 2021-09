Obdržené góly byly opravdu laciné, zlobil se boleslavský kouč Jarolím

„Po takovém zápase má člověk smíšené pocity, protože góly, které jsme dostali, byly naivní. Když dáte doma tři góly, mělo by mužstvo vyhrát,“ vyjádřil nespokojenost boleslavský kouč Karel Jarolím.

Je pro vás nerozhodný výsledek přijatelný alespoň z hlediska vývoje utkání? Ještě krátce před koncem jste prohrávali 1:3...

Hráli jsme doma, do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Ano, po tom průběhu musíme být rádi i za bod, ale v kabině určitě zazní kritika.

Souhrn 7. kola fotbalové ligy

Za laciné dva góly, po nichž jste rychle prohrávali 0:2?

Nevím, jestli to bylo naší nižší koncentrací. Musím se na to ještě v klidu podívat. Při první brance jsme zaspali, tři hráči Olomouce šli dopředu a prakticky nikdo je nebránil. Ve druhém případě to od nás také byla laxnost. Ty góly byly opravdu laciné.

Po vyrovnání na 3:3 se ještě hrálo čtyřminutové nastavení. Tam bylo blízko i úplné dokončení obratu.

Já jsem tomu věřil, doufal jsem, že ještě jednu branku přidáme, ale nepovedlo se. Bohužel jsme znovu dotahovali. Ze sedmi ligových zápasů jsme pětkrát prohrávali. Víme, že jsme schopní ve druhém poločase utáhnout šrouby, ale nesmíme pokaždé ztrácet.

Šrouby se utahovaly, ale soupeř při vašem náporu vstřelil třetí gól.

O přestávce jsme na vedení hostů reagovali, na hřiště šel Tomáš Ladra. Druhý poločas byla hra na jednu stranu, ale bohužel vepředu jsme byli jaloví a nebyli jsme schopní branku vstřelit, i když jsme měli možnosti.

Na druhou stranu vám pomohlo, že soupeř dohrával v oslabení, protože se mu zranil hráč a měl vyčerpané střídání.

Když se Vaněček zranil, tak to pro nás bylo štěstí, protože Olomouc dohrávala s devíti fotbalisty v poli. I díky tomu se nám podařilo alespoň vyrovnat, ten náš nápor už byl v koncovce enormní.

Marek Matějovský dnes v téměř čtyřiceti letech zvládl odehrát celý zápas, který pro něj byl třistapadesátým v lize. Váš komentář?

Přál bych mu, aby ho oslavil vítězně. Bohužel se nestalo. Klobouk dolů před tím, co ve svých letech předvádí. Je radost s ním pracovat.