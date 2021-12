Jarolím: Nevěřil jsem vlastním očím, defenziva byla tragická

Jinak se těžko chápe, proč Pardubice dostaly třikrát během úvodních osmnácti minut zcela volný průchod ke třem gólům.

Což jim stačilo: Mladá Boleslav – Pardubice, zcela nečekaně a naprosto překvapivě, 2:3.

„Já jsem nevěřil vlastním očím. V obraně jsme byli děraví jako cedník a soupeři jsme to velmi usnadnili. Defenziva byla tragická,“ bědoval na tiskové konferenci boleslavský kouč Karel Jarolím.

Jeden hráč propadl, druhý se nechal odstrčit, třetí obejít, stejně jako čtvrtý. Pátý se sám vyřadil nesmyslným skluzem. A gólman? Nic. Tři střely tři branky.

„Třeba při gólu Chytila nebyl Honza Šeda v dobrém postavení. Nebyla to kdovíjaká střela, kdyby stál náš brankář lépe, jsem přesvědčený, že by se to dalo chytat,“ kritizoval adresně Jarolím.

Jan Šeda

Ano, Šeda zůstal při jednom ze soupeřových úderů naprosto mimo osu, při dalším gólu šel zase po přízemním pokusu zoufale pomalým zákrokem. Ale vždyť tohle přece musejí v klubu dávno vědět. Šeda sem tam čapne balon jako pánbůh, jenže příliš často také zásadně selhává...

Rozdíl ve výkonu brankářů byl včera určujícím kritériem.

Protože Boleslav po zoufalém startu ještě rozhořela motory a protivníka drtivě svírala.

Střely na branku: 9:3. Rohy: 10:0. To jsou jednoznačné statistiky, které ale samy o sobě nic neznamenají. Zvláště když dvaadvacetiletý pardubický gólman Jiří Letáček odchytal výjimečný part. Domácí hráče famózními zákroky vytáčel. Anebo byl zblízka prostě trefen. Jako v případě Marka Suchého, jako v případě Lukáše Maška, jako v případě Milana Škody.

Škoda šance zahazuje

Veterán v boleslavském útoku měl snad tři vyložené možnosti, ale skórovat se mu už dlouhé týdny daří spíš ojediněle. Tři trefy za posledních čtrnáct zápasů jsou při počtu jeho šancí slabou bilancí.

„S výsledkem se ještě i po tom strašném začátku dalo něco udělat. Ale se svými situacemi jsme nakládali lehkovážně, přitom jsme jich tam měli dost,“ řekl Karel Jarolím. „Druhý poločas jsme tlačili, šance jsme si nějaké vytvořili, ale bohužel se nám podařilo vstřelit jenom dvě branky. Ale výsledek se rodil v prvních osmnácti minutách.“